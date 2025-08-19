Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải pháp nào giữ vững vị trí 'á quân thế giới’ về xuất khẩu gạo?

Chí Nhân
Chí Nhân
19/08/2025 08:55 GMT+7

Nếu không có giải pháp căn cơ vị trí xuất khẩu gạo số hai thế giới hiện tại có thể chỉ là 'đỉnh sóng' ngắn ngủi giữa chu kỳ dư cung và biến động khí hậu toàn cầu.

Ngày 18.8, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7697 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến việc  xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Giải pháp nào giữ vững vị trí ‘á quân thế giới’ xuất khẩu gạo?- Ảnh 1.

Thủ tướng chỉ đạo loạt giải pháp để gạo Việt giữ vững vị trí "á quân thế giới"

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thành tích này đang phản ánh ngày càng rõ sự chuyển dịch từ "xuất khẩu nhiều" sang "xuất khẩu có giá trị", tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Tuy nhiên, để duy trì vị thế, ngành gạo Việt vẫn cần tháo gỡ một số nút thắt, đối mặt với những rủi ro đáng kể: tác động của xâm nhập mặn, hạn hán và biến đổi khí hậu, khiến sản lượng tiềm ẩn nhiều biến động; các chính sách điều hành xuất khẩu và rào cản kỹ thuật từ các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu đi hoặc đối thủ hạ giá mạnh, lợi thế cạnh tranh về giá của Việt Nam sẽ thu hẹp. Điều này đòi hỏi chiến lược dài hạn, chuyển trọng tâm từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị sản phẩm. Về dài hạn, hướng đi bền vững phải là chuyển sang xuất khẩu gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu quốc gia. Nếu không, vị trí số hai hiện tại có thể chỉ là một "đỉnh sóng" ngắn ngủi giữa chu kỳ dư cung và biến động khí hậu toàn cầu. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu thông tin nêu trên; chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan có kế hoạch cụ thể xử lý ngay theo thẩm quyền; tranh thủ các cơ hội, triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo, nhất là gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gạo quốc gia để nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu gạo. Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Dừng nhập khẩu gạo 60 ngày, Philippines hướng dẫn thực hiện

Dừng nhập khẩu gạo 60 ngày, Philippines hướng dẫn thực hiện

Chính sách hạn chế nhập khẩu gạo 60 ngày của Philippines sẽ có hiệu lực vào ngày 1.9. Chính sách này sẽ áp dụng thế nào là điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm, Bộ Nông nghiệp Philippines vừa có hướng dẫn thực hiện.

Gạo Việt 'cầm chắc' vị trí số 2 thế giới

