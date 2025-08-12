Người Việt vẫn xách từng túi gạo ST25 khi ra nước ngoài, vì sao?

Người đứng đầu VFA kể: "Bà con Việt Kiều tiêu thụ gạo ST25 rất mạnh, nhưng ở nhiều nơi để mua gạo Việt không phải dễ. Nên có nhiều người khi ra nước ngoài thăm người thân, hành lý mang theo là các túi gạo ST25. Điều này thể hiện tình yêu với quê hương qua các loại đặc sản. Mặt khác cho thấy chất lượng gạo ST25 của chúng ta rất tốt và góp phần nâng cao hình ảnh gạo Việt Nam", ông Nam cho biết.

Gạo ST25 có giá xuất khẩu bình quân trên 1.000 USD/tấn nhưng ở nhiều nơi bà con Việt Kiều rất khó mua nên phải nhờ người thân mang đi khi có dịp ẢNH: CHÍ NHÂN

Một nguyên nhân khác khiến nhiều người Việt phải xách từng túi gạo khi ra nước ngoài là do sản lượng gạo Việt Nam ở nhiều nơi như Mỹ, EU hay Nhật Bản… vẫn còn hạn chế nên người Việt muốn mua gạo Việt cũng rất khó. Cụ thể, như tại Nhật Bản, năm 2024 sản lượng xuất khẩu chỉ khoảng 5.000 tấn. Tại thị trường Mỹ, nơi có đông Kiều bào sinh sống, lượng gạo Việt Nam xuất năm 2024 chỉ khoảng 50.000 tấn trong khi Thái Lan gần 1 triệu tấn. Xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2025 tăng đến 32% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng mới chỉ đạt có 12.000 tấn.



Ông Trần Văn Công, Tham tán nông nghiệp Việt Nam tại thị trường EU cho biết: Bình quân mỗi năm thị trường này nhập từ 1,7 - 2 triệu tấn gạo. Theo hiệp định thương mại tự do (FTA), EU mở hạn ngạch cho chúng ta 80.000 tấn, nhưng vài năm gần đây sản lượng khoảng 90.000 - 100.000 tấn và kim ngạch khoảng 80 triệu USD.

Hạn chế của gạo cũng như nông sản Việt Nam nói chung tại EU là chưa tạo được kênh phân phối bền vững, chưa có thương hiệu, khả năng hiện diện tại chưa phổ biến. Một yếu tố quan trọng là người tiêu dùng EU dịch chuyển sang tiêu dùng xanh, sạch, đòi hỏi đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững về lao động, môi trường, giảm phát thải, giá trị tích hợp đặc biệt là các giá trị mang tính di sản của sản phẩm nông nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam còn yếu về chuẩn bị nguyên liệu, đầu tư máy móc công nghệ, thương hiệu, chi phí tiếp quảng bá tiếp thị, nghiệp vụ ngoại thương… Do vậy, để khai thác thị trường tiềm năng EU, Việt Nam cần phát triển các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất an toàn dịch bệnh đạt chuẩn EU.

Ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), nhấn mạnh: Nói đến xuất khẩu thì cốt lõi vẫn là sản xuất, mà nền tảng chính là vùng nguyên liệu. Việt Nam có lợi thế lớn với nền tảng sản xuất lúa gạo hàng đầu Đông Nam Á, tiệm cận trình độ thế giới và đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc. Chúng ta đang xây dựng một "siêu vùng nguyên liệu" bằng Đề án 1 triệu hecta. Vùng sản xuất theo quy trình này sẽ gắn với nhãn hiệu "Gạo Việt xanh - Phát thải thấp" và đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên mang nhãn hiệu này sang Nhật Bản. Đây là tiền đề để gạo Việt tiến những bước quan trọng tiếp theo vào các thị trường cao cấp.

"Để phát triển gạo ở những thị trường cao cấp này, cần phải có những vùng chuyên canh lớn theo tiêu chuẩn và những giống lúa chất lượng cao", Chủ tịch VFA nhấn mạnh.