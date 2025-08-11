Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Philippines gom hàng trước 'giờ G', giá gạo Việt Nam tăng vọt

Chí Nhân
Chí Nhân
11/08/2025 14:37 GMT+7

Các doanh nghiệp Philippines tăng nhập hàng khiến giá gạo Việt Nam tăng vọt. Điều này trái ngược với xu hướng lao dốc của các nguồn cung khác.

Đầu tuần này, giá gạo xuất khẩu các loại của Việt Nam tăng bình quân 10 USD/tấn so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo thơm ĐT8 đạt khoảng 510 USD/tấn. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân do các nhà nhập khẩu Philippines chạy đua gom hàng trước thời điểm 1.9 - lệnh tạm ngưng nhập khẩu 60 ngày có hiệu lực. Nhu cầu nhập khẩu gạo có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn nước rút sắp tới. 

Philippines gom hàng trước 'giờ G', giá gạo Việt Nam tăng vọt - Ảnh 1.

Doanh nghiệp Philippines gom hàng, giá gạo Việt Nam tăng vọt

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong khi đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm đạt 395 USD/tấn sau khi tăng thêm 4 USD. Còn gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan giảm 6 USD, xuống 362 USD/tấn; gạo Pakistan giảm 4 USD, xuống 365 USD/tấn; gạo Ấn Độ giảm 1 USD, xuống 379 USD/tấn.

Thông tin từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng lúa của nước này tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 9 triệu tấn. Dự báo sản lượng cả năm có thể đạt tới 20,4 triệu tấn. Tuy nhiên, tại thời điểm giữa năm nay, trữ lượng tồn kho khoảng 3,9 triệu tấn, chỉ đủ dùng trong 3 tháng.

Dù sản lượng tăng nhưng Philippines vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, số liệu từ hải quan nước này cho biết trong nửa đầu năm nay đạt gần 2,4 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Theo ước tính của Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines, sản lượng gạo nhập khẩu trong cả năm 2025 sẽ đạt gần 4,4 triệu tấn, do nguồn cung nội địa thiếu hụt khoảng 17%. Còn theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), ước tính con số nhập khẩu gạo của Philippines sẽ lên tới 5,1 triệu tấn do nhu cầu từ hoạt động du lịch.

Trong khi đó, giá gạo các quốc gia châu Á khác giảm do cuối tháng 7 vừa rồi, chính phủ Ấn Độ thông báo "xả kho gạo dự trữ" với số lượng đến 20 triệu tấn. Trong số này có 2,5 triệu tấn gạo 25%, 5 triệu tấn gạo 10% tấm; bán cho các bên tư nhân và hợp tác xã thông qua đấu giá điện tử. Ngoài ra có 3,6 triệu tấn sẽ được bán cho các tiểu bang với giá chỉ 257 USD/tấn và 5,2 triệu tấn cho các nhà máy chưng cất ethanol.

Tin liên quan

Philippines ngưng nhập khẩu gạo, VFA kiến nghị khẩn

Philippines ngưng nhập khẩu gạo, VFA kiến nghị khẩn

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng, lệnh cấm sẽ gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đồng thời kiến nghị Bộ Công thương có ý kiến với Bộ Nông nghiệp Phillipnes về việc thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Philippines.

Giá gạo Việt Nam tăng vọt sau lệnh cấm nhập khẩu của Philippines

Khám phá thêm chủ đề

Gạo Giá gạo giá gạo tăng vọt gạo Việt Nam thị trường Philippines philippines gom hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận