Philippines gom hàng trước 'giờ G', giá gạo Việt Nam tăng vọt

Đầu tuần này, giá gạo xuất khẩu các loại của Việt Nam tăng bình quân 10 USD/tấn so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo thơm ĐT8 đạt khoảng 510 USD/tấn. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân do các nhà nhập khẩu Philippines chạy đua gom hàng trước thời điểm 1.9 - lệnh tạm ngưng nhập khẩu 60 ngày có hiệu lực. Nhu cầu nhập khẩu gạo có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn nước rút sắp tới.



Doanh nghiệp Philippines gom hàng, giá gạo Việt Nam tăng vọt ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong khi đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm đạt 395 USD/tấn sau khi tăng thêm 4 USD. Còn gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan giảm 6 USD, xuống 362 USD/tấn; gạo Pakistan giảm 4 USD, xuống 365 USD/tấn; gạo Ấn Độ giảm 1 USD, xuống 379 USD/tấn.

Thông tin từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng lúa của nước này tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 9 triệu tấn. Dự báo sản lượng cả năm có thể đạt tới 20,4 triệu tấn. Tuy nhiên, tại thời điểm giữa năm nay, trữ lượng tồn kho khoảng 3,9 triệu tấn, chỉ đủ dùng trong 3 tháng.

Dù sản lượng tăng nhưng Philippines vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, số liệu từ hải quan nước này cho biết trong nửa đầu năm nay đạt gần 2,4 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Theo ước tính của Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines, sản lượng gạo nhập khẩu trong cả năm 2025 sẽ đạt gần 4,4 triệu tấn, do nguồn cung nội địa thiếu hụt khoảng 17%. Còn theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), ước tính con số nhập khẩu gạo của Philippines sẽ lên tới 5,1 triệu tấn do nhu cầu từ hoạt động du lịch.

Trong khi đó, giá gạo các quốc gia châu Á khác giảm do cuối tháng 7 vừa rồi, chính phủ Ấn Độ thông báo "xả kho gạo dự trữ" với số lượng đến 20 triệu tấn. Trong số này có 2,5 triệu tấn gạo 25%, 5 triệu tấn gạo 10% tấm; bán cho các bên tư nhân và hợp tác xã thông qua đấu giá điện tử. Ngoài ra có 3,6 triệu tấn sẽ được bán cho các tiểu bang với giá chỉ 257 USD/tấn và 5,2 triệu tấn cho các nhà máy chưng cất ethanol.