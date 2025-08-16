Dừng nhập khẩu gạo 60 ngày, Philippines hướng dẫn thực hiện

Ngày 14.8, Bộ Nông nghiệp Philippines công bố hướng dẫn thực hiện lệnh của Tổng thống nước này về việc tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày kể từ ngày 1.9. Theo văn bản do chuyên trang thị trường lúa gạo SS Rice News công bố: Tất cả các lô gạo xay xát nhập khẩu có Giấy phép Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật (SPSIC) hợp lệ được vận chuyển bằng tàu chở hàng phải được vận chuyển ra khỏi nước xuất xứ vào thời điểm ngày 30.8.2025 và cập cảng đến hạn cuối là ngày 15.9.2025.



Các doanh nghiệp Philippines tranh thủ gom gạo trước 'giờ G' ẢNH: CÔNG HÂN

Các lô gạo phải có Giấy chứng nhận SPSIC hợp lệ, ngoài ra phải có Vận đơn hợp lệ trước hoặc vào ngày 25.8.2025 và phải đến Philippines chậm nhất là ngày 15.9.2025. Ngoại trừ trường hợp chậm trễ do bất khả kháng hoặc thiên tai. Tất cả các lô hàng container đến sẽ chỉ được phép nhập cảnh qua các cảng Manila, Davao, Cagayan de Oro và Cebu để giám sát chặt chẽ.

Các lô gạo cập cảng sau thời điểm quy định này sẽ bị trả về nơi xuất phát, chi phí do nhà nhập khẩu chịu.

Tuy nhiên, các loại gạo nếp, gạo basmati, cùng các loại gạo khác được miễn trừ khỏi hướng dẫn này.

Việc cấp Giấy chứng nhận SPSIC sẽ bị tạm dừng kể từ ngày 1.9.2025 và tất cả các đơn đăng ký sẽ bị từ chối cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 6.8, chính phủ Philippines thông báo chính thức tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ ngày 1.9. Đây là cú sốc với thị trường gạo thế giới vì Philippines là nhà nhập khẩu lớn nhất và cũng là nhà mua hàng số 1 của VN.

Trong ngày 7.8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) có văn bản kiến nghị gửi tới Bộ Công thương liên quan tới vấn đề trên. Công văn nêu rõ lệnh cấm sẽ gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đồng thời kiến nghị Bộ Công thương có ý kiến với Bộ Nông nghiệp Phillipnes về việc thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Philippines.

Ngày 12.8, tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại TP.HCM, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết Bộ đã báo cáo Chính phủ, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan sử dụng kênh ngoại giao để tháo gỡ. Tuy nhiên, ông Sơn không nói thêm chi tiết.



