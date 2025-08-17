Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Philippines ngưng nhập, vì sao Mỹ dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh?

Chí Nhân
Chí Nhân
17/08/2025 07:53 GMT+7

Bất kể việc Philippines tạm ngưng nhập khẩu 2 tháng, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2025 có thể đạt 8,2 triệu tấn, tăng thêm 300.000 tấn so với dự báo.

Trong báo cáo vừa mới phát hành, USDA dự báo lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 tăng thêm 300.000 tấn so với một số dự báo trước đó của chính cơ quan này, lên tới 8,2 triệu tấn. Con số trên chỉ thua mức cao kỷ lục 9 triệu tấn vào năm 2024 nhưng cao hơn khoảng 100.000 tấn so với năm 2023.

Philippines ngưng nhập, vì sao Mỹ dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh? - Ảnh 1.

Mỹ dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh dù thị trường thế giới đang trong tình trạng dư cung, giá giảm mạnh

ẢNH: CHÍ NHÂN

"Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2025 nhờ nhu cầu cao từ châu Phi và Trung Quốc. Trong khi đó, đối tác quan trọng nhất của Việt Nam là Philippines áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu 60 ngày sẽ khiến lượng nhập khẩu sẽ giảm khoảng 500.000 tấn. Lượng gạo nhập khẩu trong năm 2025 của Philippines vẫn ở mức 4,9 triệu tấn, cao nhất thế giới", USDA giải thích.

Bên cạnh Việt Nam, USDA cũng nâng dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm nay thêm 200.000 tấn, lên 7,2 triệu tấn, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng từ Mỹ và Iraq.

Ngoài ra, Myanmar cũng có thể xuất khẩu đến 1,9 triệu tấn gạo trong năm nay nhờ nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc và châu Âu.

Ngược lại, lượng gạo nhập khẩu của Bangladesh sẽ tăng thêm 500.000 tấn, đạt 2 triệu tấn trong năm nay. Tuy Bangladesh không phải là khách hàng truyền thống của gạo Việt Nam nhưng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo vào thị trường này tăng mạnh nhất trong nhóm 15 thị trường chính. Các thị trường châu Phi như Ghana và Bờ Biển Ngà cũng tăng mạnh và trở thành 2 nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chỉ đứng sau Philippines.

Một thị trường nhập khẩu gạo quan trọng là Indonesia, dự báo năm nay sẽ nhập khẩu khoảng 700.000 tấn, tăng 100.000 tấn so với một số dự báo trước đó.

Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo, với giá trị đạt 4,7 tỉ USD, giá xuất khẩu bình quân 575 USD/tấn. Năm 2024, xuất khẩu gạo đạt 9 triệu tấn, đạt giá trị 5,7 tỉ USD, giá xuất khẩu bình quân 600 USD/tấn.

Tính đến hết tháng 7, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,5 triệu tấn, tăng 3,1%, kim ngạch đạt 2,8 tỉ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, xuất khẩu gạo năm 2025 đạt trên 8 triệu tấn, vượt qua Thái Lan và  đứng thứ 2 thế giới sau Ấn Độ. 

Tin liên quan

Gạo Việt 'cầm chắc' vị trí số 2 thế giới

Gạo Việt 'cầm chắc' vị trí số 2 thế giới

Gạo Việt Nam đã tạo ra sân chơi riêng ở nhiều thị trường quan trọng là Philippines hay Trung Quốc; với đề án 1 triệu ha có thể tiếp tục phát triển ở các thị trường cao cấp hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Người Việt vẫn xách từng túi gạo ST25 khi ra nước ngoài, vì sao?

Doanh nghiệp gạo bị 'nợ' hoàn thuế VAT cả trăm tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Gạo Giá gạo xuất khẩu gạo gạo Việt Nam xuất khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận