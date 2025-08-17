Philippines ngưng nhập, vì sao Mỹ dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh?

Trong báo cáo vừa mới phát hành, USDA dự báo lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 tăng thêm 300.000 tấn so với một số dự báo trước đó của chính cơ quan này, lên tới 8,2 triệu tấn. Con số trên chỉ thua mức cao kỷ lục 9 triệu tấn vào năm 2024 nhưng cao hơn khoảng 100.000 tấn so với năm 2023.



Mỹ dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh dù thị trường thế giới đang trong tình trạng dư cung, giá giảm mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

"Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2025 nhờ nhu cầu cao từ châu Phi và Trung Quốc. Trong khi đó, đối tác quan trọng nhất của Việt Nam là Philippines áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu 60 ngày sẽ khiến lượng nhập khẩu sẽ giảm khoảng 500.000 tấn. Lượng gạo nhập khẩu trong năm 2025 của Philippines vẫn ở mức 4,9 triệu tấn, cao nhất thế giới", USDA giải thích.

Bên cạnh Việt Nam, USDA cũng nâng dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm nay thêm 200.000 tấn, lên 7,2 triệu tấn, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng từ Mỹ và Iraq.

Ngoài ra, Myanmar cũng có thể xuất khẩu đến 1,9 triệu tấn gạo trong năm nay nhờ nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc và châu Âu.

Ngược lại, lượng gạo nhập khẩu của Bangladesh sẽ tăng thêm 500.000 tấn, đạt 2 triệu tấn trong năm nay. Tuy Bangladesh không phải là khách hàng truyền thống của gạo Việt Nam nhưng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo vào thị trường này tăng mạnh nhất trong nhóm 15 thị trường chính. Các thị trường châu Phi như Ghana và Bờ Biển Ngà cũng tăng mạnh và trở thành 2 nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chỉ đứng sau Philippines.

Một thị trường nhập khẩu gạo quan trọng là Indonesia, dự báo năm nay sẽ nhập khẩu khoảng 700.000 tấn, tăng 100.000 tấn so với một số dự báo trước đó.

Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo, với giá trị đạt 4,7 tỉ USD, giá xuất khẩu bình quân 575 USD/tấn. Năm 2024, xuất khẩu gạo đạt 9 triệu tấn, đạt giá trị 5,7 tỉ USD, giá xuất khẩu bình quân 600 USD/tấn.

Tính đến hết tháng 7, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,5 triệu tấn, tăng 3,1%, kim ngạch đạt 2,8 tỉ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, xuất khẩu gạo năm 2025 đạt trên 8 triệu tấn, vượt qua Thái Lan và đứng thứ 2 thế giới sau Ấn Độ.