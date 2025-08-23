Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu 'trong mơ' ở vùng đất cuối bản đồ Việt Nam

Sáng 23.8, Báo Thanh Niên cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba, tại xã Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời cũ), Cà Mau - địa phương ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; bác sĩ CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.



Cầu Kênh Cơi Ba khang trang hoàn thành sau 2 tháng thi công, mở ra niềm hy vọng mới của địa phương ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phía nhà tài trợ có: ông Nguyễn Đức Liên, cố vấn truyền thông Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm; bà Nguyễn Ngọc Tuyết Hằng, Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam; ông Lê Minh Luân, Giám đốc HDBank chi nhánh Cà Mau; bà Trần Thị Quýt, Giám đốc Kinh doanh khu vực Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu; ông Đào Nguyên Khánh, Giám đốc Phát triển bền vững Công ty xi măng INSEE Việt Nam.

Trước đó, khi chứng kiến những xe chở hàng chật vật di chuyển qua cây cầu cũ xây dựng gần 20 năm trước, rộng 1,5 m đang bị sụt lún, mặt sàn đứt gãy, nhịp cầu rung rinh… và lắng nghe niềm mơ ước của bà con địa phương, Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, vận động kinh phí để xây cầu mới quy mô rộng 3,2 m, dài 39 m, với kinh phí 830 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là công trình do Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ thực hiện nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), chào mừng 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) và hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, xuất phát từ ý tưởng của những người làm Báo Thanh Niên kết nối nhịp cầu nhân ái, kết nối những bờ vui, Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên phối hợp các đơn vị tài trợ khởi công cầu Kênh Cơi Ba vào tháng 6 vừa qua. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời tri ân chân thành đến lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã quan tâm sâu sát để cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay dịp chào mừng Quốc khánh 2.9.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ẢNH: NHẬT THỊNH

"Cầu Kênh Cơi Ba là cây cầu thứ 8 Báo Thanh Niên xây dựng tại miền Tây nhưng là cây cầu thứ 4 tại Cà Mau. Trong các lễ khởi công, khánh thành, chúng tôi cùng các nhà tài trợ chăm lo bà con địa phương bằng những phần quà nhu yếu phẩm, xây nhà tình thương hoặc tặng học bổng cho học sinh. Hy vọng với cây cầu mới khang trang, bà con đi lại thuận tiện hơn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Riêng tại cầu Kênh Cơi Ba, trong lễ khởi công, khánh thành, Báo Thanh Niên đã vận động các đơn vị tài trợ tặng quà cho hộ khó khăn, học bổng cho học sinh nghèo với tổng giá trị tài trợ hơn 1,3 tỉ đồng.

Địa phương tặng thư cảm ơn nhà tài trợ xây cầu, Báo Thanh Niên tặng thư cảm ơn đơn vị tài trợ học bổng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cũng chia sẻ, rất vui mừng khi địa phương có thêm cây cầu mới được đầu tư xây dựng kiên cố. Không chỉ vậy, trong chương trình, Báo Thanh Niên cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và các nhà tài trợ còn tổ chức khám bệnh nhân đạo, tặng học bổng… điều này thể hiện mọi nguồn lực xã hội dù lớn dù nhỏ đều hướng về người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, Cà Mau còn hạn chế về kết nối hạ tầng giao thông nên địa phương rất trân quý sự hỗ trợ của cộng đồng. "Tôi mong người dân xã Trần Văn Thời sẽ quan tâm giữ gìn để cây cầu sử dụng lâu dài, các cháu học sinh nhận học bổng xem đây là động lực để cố gắng học giỏi, nghe lời cha mẹ, thầy cô để trở thành công dân tốt góp sức xây dựng quê hương", Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ tặng 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất 5 triệu đồng; Bệnh viện Chợ Rẫy tặng 30 phần quà tiếp sức đến trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong lễ khánh thành, Báo Thanh Niên đã trao 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng), Bệnh viện Chợ Rẫy tặng 30 phần quà tiếp sức đến trường động viên các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp khai giảng năm học mới.

Cầu Kênh Cơi Ba dài hơn 39 m, rộng 3,2 m hoàn thành sau 2 tháng thi công ẢNH: NHẬT THỊNH

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn làm lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba ẢNH: NHẬT THỊNH

Học sinh háo hức vì con đường đến trường bây giờ an toàn hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu Kênh Cơi Ba được kỳ vọng là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhìn cây cầu mới tinh còn thơm mùi sơn, ông Thái Văn Hoàng (64 tuổi) phấn khởi: "Tôi thấy cầu xây nhanh quá, khang trang, đẹp hơn trước rất nhiều, địa phương như "lột xác". Bà con ai cũng mừng vì giờ đã có thể vận chuyển lúa, chuối bằng ô tô dễ dàng, xe thu mua vào tận nơi, bán được giá hơn. Qua cầu không phải nơm nớp lo sợ nhìn trước nhìn sau hay đi đường vòng xa xôi".

Bà Trần Tuyết Loan (51 tuổi, nhà cách cầu 100 m) cũng mừng rỡ: "Cây cầu đẹp quá, nhìn xã như thay da đổi thịt luôn. Buổi tối, cây cầu sáng rực thắp sáng cả vùng quê, trẻ con chạy ra chơi rộn ràng. Bây giờ, trẻ em đi học cũng thuận lợi, an toàn hơn".

Báo Thanh Niên xin chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ xây cầu Kênh Cơi Ba, gồm: Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam: 200 triệu đồng, Quỹ Khởi sự từ tâm của Tập đoàn Kim Oanh 150 triệu đồng, HDBank và Samsung mỗi đơn vị 100 triệu đồng, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu 80 triệu đồng; Momo, INSEE Việt Nam, Quỹ Từ tâm của Báo Thanh Niên mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng; một nhà hảo tâm tại TP.HCM ủng hộ 50 triệu đồng. Báo Thanh Niên xin cảm ơn các đơn vị tài trợ học bổng Nguyễn Thái Bình, gồm: Trường ĐH Văn Hiến: 100 triệu đồng, Công ty DELTA Education 20 triệu đồng; Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo TH (THedu), em Lê Ngọc Nam Phương, lớp 12TH1 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và em Lê Nam Long, lớp 9A3 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) cùng ủng hộ 10 triệu đồng.



