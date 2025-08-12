Không chờ xét tuyển ĐH, nhiều thí sinh ‘chốt’ học CĐ sớm

Mong muốn có nghề sớm, nhanh đi làm

Chiều 11.8, dù TP.HCM mưa tầm tã, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn đến Trường CĐ Du lịch Sài Gòn làm thủ tục nhập học.

Trong số đó, Thiên Bảo cho hay đã định hướng học CĐ ngay từ đầu vì thời gian đào tạo chỉ 2,5 năm, ngắn hơn bậc ĐH. Chọn ngành hướng dẫn du lịch, Thiên Bảo đặt mục tiêu trở thành hướng dẫn viên quốc tế và dự định sớm thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Không chỉ ngành hướng dẫn du lịch, ngành kỹ thuật chế biến món ăn cũng hút thí sinh. Bà Võ Thị Ánh Tuyết (TP.HCM) đến trường đóng học phí giúp cháu trai ở An Giang để "chốt" học ngành này. Bà chia sẻ, cháu bà rất thích lĩnh vực này và đã tìm hiểu kỹ, dù cháu chưa biết nấu ăn, nhưng tin là trường sẽ đào tạo cho cháu mình.

Thiên Bảo mong muốn trở thành hướng dẫn viên quốc tế ẢNH: YẾN THI

Trường CĐ Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn những ngày qua cũng đón hàng trăm tân sinh viên đến nhập học. Nguyễn Tấn Hiệp, học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh (Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận cũ), chọn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. "Em đã định hướng học CĐ từ năm 12, một phần vì em muốn học thực hành nhiều hơn, một phần vì gia đình khó khăn nên em muốn học nhanh, đi làm sớm để đỡ đần cho gia đình. Sau khi ra trường đi làm có điều kiện em sẽ tiếp tục liên thông lên ĐH", Hiệp chia sẻ thêm.

Tương tự, Võ Thị Thuý Ái, học sinh Trường THPT Võ Văn Tần (Long An, tỉnh Tây Ninh cũ), đạt hơn 22 điểm khối C nhưng không xét tuyển ĐH mà đăng ký nhập học ngành quản trị du lịch & lữ hành, với mong muốn có thể sớm đi làm. "Sau tốt nghiệp em có thể vừa liên thông vừa đi làm, có thêm kinh nghiệm và có thu nhập ổn định", Thuý Ái bộc bạch.

Những lợi thế thu hút người học

Theo bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, đơn vị đã tuyển sinh được 70% chỉ tiêu. Những ngày qua, đã có hàng trăm tân sinh viên đến trường làm thủ tục nhập học.

Theo bà Lành, chọn học CĐ là những bạn cảm thấy khả năng vừa sức với bậc học này. Nhiều bạn thật sự đam mê đi học nghề, mong muốn bản thân sớm có nghề nghiệp, ra trường sớm để tham gia vào thị trường lao động, nâng cao tay nghề. Thậm chí, nhiều bạn sợ trường hết chỉ tiêu nên đăng ký từ rất sớm tại các trường CĐ mà các bạn thấy phù hợp, nhập học sớm để chắc chắn có một “suất” học tại trường CĐ.

Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, cho biết hằng năm, trước khi có kết quả xét tuyển ĐH vẫn có một số lượng học sinh đến ghi danh để học các ngành tại trường.

Là đơn vị chuyên đào tạo về lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, theo thạc sĩ Quỳnh Xuân, những ngành học về lĩnh vực này không thể chỉ học lý thuyết mà còn đòi hỏi kỹ năng thực hành cao. Chỉ sau 2,5 năm, các bạn đã có thể tham gia vào thị trường lao động trong khi lĩnh vực này đang rất thiếu nhân sự.

Bà Võ Thị Ánh Tuyết đến trường đóng học phí giùm cháu trai ở An Giang ẢNH: YẾN THI

Thạc sĩ Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, cho rằng đa số các trường CĐ hiện nay đi theo hướng đào tạo kiến thức lẫn kỹ năng, vì vậy các em học CĐ ra trường sẽ có nền tảng tốt. “Các bạn hiện có rất nhiều hướng đi, quan trọng là phải phát huy hết năng lực, sở trường và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh”, thạc sĩ Quản nói.