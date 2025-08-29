Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
29/08/2025 03:54 GMT+7

Tin tức Tặng 100.000 đồng mỗi người cho toàn dân ăn tết Độc lập; Những "cánh chim sắt" bay cao cùng khát vọng non sông; Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị: Đột phá phát triển giáo dục... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.8.2025.

Tặng 100.000 đồng mỗi người cho toàn dân ăn tết Độc lập

Bộ Chính trị đã đồng ý với tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về việc tổ chức tặng quà 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn tết Độc lập nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. (trang 3)

Những "cánh chim sắt" bay cao cùng khát vọng non sông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.8.2025 - Ảnh 1.

“Chim Lạc tung cánh”, biểu tượng khát vọng thịnh vượng và bản sắc VN trong kỷ nguyên mới được in trên thân máy bay Vietnam Airlines

ẢNH: VNA

Ngành hàng không VN đã từng bước vượt lên, hòa mình vào bầu trời thế giới. Mỗi chuyến bay là một sứ mệnh, không chỉ kết nối điểm đến, mà còn mang theo khát vọng vươn cao cùng non sông. (trang 4)

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị: Đột phá phát triển giáo dục

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.8.2025 - Ảnh 2.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nhận được rất nhiều kỳ vọng trong cải thiện chất lượng đội ngũ nhà giáo, tăng tốc, nâng chất lượng giáo dục

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị mới ban hành có nhiều điểm sáng trong chỉ đạo phát triển giáo dục đại học, là cơ hội tạo đà cho các trường tăng tốc trên con đường hội nhập quốc tế. (trang 18)

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên Quốc khánh 2.9 Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị tết Độc lập tặng quà Quốc khánh 100.000 đồng
