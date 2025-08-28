Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.8.2025

Vàng tăng kỷ lục sau khi xóa bỏ độc quyền
Trái với dự đoán rằng vàng sẽ giảm mạnh khi chính thức xóa bỏ độc quyền, kim loại quý sáng 27.8 tăng vọt lên mức kỷ lục mới. Cũng trái với dự đoán, thay vì mang bán, nhiều người ùn ùn kéo nhau đi mua vàng khi giá lên đỉnh.
Công bằng tuyển sinh đại học
Mùa tuyển sinh đại học năm nay áp lực không chỉ nằm ở kỳ thi, mà còn đến từ sự công bằng trong tuyển sinh - một giá trị tưởng như hiển nhiên, nay trở thành câu hỏi lớn.
Giải mã "đòn thế" ngoại giao của tân Tổng thống Hàn Quốc
Hơn 2 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa thực hiện loạt động thái ngoại giao 3 mũi giáp công gây nhiều chú ý khi thăm Nhật Bản rồi mới thăm Mỹ, đồng thời gửi đặc phái viên sang Trung Quốc.
