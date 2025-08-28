Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.8.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
28/08/2025 04:01 GMT+7

Tin tức Vàng tăng kỷ lục sau khi xóa bỏ độc quyền; Công bằng tuyển sinh đại học; Giải mã 'đòn thế' ngoại giao của tân Tổng thống Hàn Quốc... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.8.2025.

Vàng tăng kỷ lục sau khi xóa bỏ độc quyền

Trái với dự đoán rằng vàng sẽ giảm mạnh khi chính thức xóa bỏ độc quyền, kim loại quý sáng 27.8 tăng vọt lên mức kỷ lục mới. Cũng trái với dự đoán, thay vì mang bán, nhiều người ùn ùn kéo nhau đi mua vàng khi giá lên đỉnh.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.8.2025 - Ảnh 1.

Khách chờ mua vàng trưa 27.8 tại Công ty SJC

ẢNH: THANH XUÂN

Công bằng tuyển sinh đại học

Mùa tuyển sinh đại học năm nay áp lực không chỉ nằm ở kỳ thi, mà còn đến từ sự công bằng trong tuyển sinh - một giá trị tưởng như hiển nhiên, nay trở thành câu hỏi lớn.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.8.2025 - Ảnh 2.

Điểm chuẩn ĐH năm nay cho thấy có những nghịch lý và đặt ra vấn đề công bằng trong tuyển sinh ĐH

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giải mã "đòn thế" ngoại giao của tân Tổng thống Hàn Quốc

Hơn 2 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa thực hiện loạt động thái ngoại giao 3 mũi giáp công gây nhiều chú ý khi thăm Nhật Bản rồi mới thăm Mỹ, đồng thời gửi đặc phái viên sang Trung Quốc.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.8.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Lee tại Nhà Trắng vào ngày 26.8 (theo giờ VN)

ẢNH: REUTERS

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.8.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.8.2025

Tin tức Chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5; Xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng cần lộ trình?; 'Quay xe' với hàng Mỹ, Trung Quốc quyết tự chủ chip AI tiên tiến... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.8.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.8.2025

Xem thêm bình luận