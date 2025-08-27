Người dân kéo nhau mua vàng khi giá cao kỷ lục

Lượng xe khách hàng đến Công ty bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM) kín cả khoảng sân, có những thời điểm bảo vệ công ty phải tạm hoãn nhận xe. Bên trong, người xếp hàng chờ mua vàng nhẫn kéo dài ở cả khu vực chuyển khoản và thanh toán tiền mặt. Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận trong sáng nay tại các tiệm vàng tại TP.HCM.

Bãi xe trước của Công ty SJC chật kín khách tới gởi ẢNH: T.XUÂN

Nhân viên công ty phát số cho khách mua vàng sáng 27.8

Khách xếp hàng mua vàng miếng

Khu vực bán vàng nhẫn thanh toán chuyển khoản đông đúc hơn

Lượt người xếp hàng vẫn đông dù đã gần 11 giờ trưa

Ở quầy bán vắng khách dù giá cao kỷ lục

Khách hàng bán 2 chỉ vàng miếng SJC sáng 27.8



Lượng khách hàng mua vàng áp đảo bán ra dù giá tăng cao mức kỷ lục. Sáng 26.8, Công ty SJC tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 126 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng liên tục tăng mỗi lượng vàng miếng thêm 300.000 đồng, lên 126,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 128 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng giá bán vàng 300.000 đồng, lên 128 triệu đồng, nhưng chiều mua vào lại giảm 100.000 đồng, xuống còn 126 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, lên 125,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 128 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Vàng nhẫn cũng tăng giá thêm 300.000 - 400.000 đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào lên 119,5 triệu đồng, bán ra 122,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 119,9 triệu đồng, bán ra 122,5 triệu đồng…