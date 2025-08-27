Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Nhập khẩu vàng nguyên liệu được sử dụng cho 4 mục đích

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/08/2025 10:00 GMT+7

Theo Nghị định 232/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ được sử dụng trong 4 mục đích.

Nghị định 232 quy định Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức hàng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng; hạn mức hàng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để nhập khẩu vàng nguyên liệu. Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp theo quy định.

- Ảnh 1.

Doanh nghiệp, ngân hàng được phép nhập vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh nghiệp, ngân hàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 99,5% trở lên. Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu cho các mục đích như sản xuất vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; bán cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng; bán cho doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất và báo cáo tình hình xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ của năm trước (nếu có) khi đáp ứng các điều kiện…

Ngoài ra, với điều kiện cấp giấy phép sản xuất vàng miếng mà Nghị định 232 đề ra, với tiêu chí vốn điều lệ thì số lượng đáp ứng điều kiện này hiện không nhiều. Đối với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng hiện có SJC, PNJ, DOJI. Còn ngân hàng có vốn điều lệ trên 50.000 tỉ đồng hiện có Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MB, VPBank, Techcombank, ACB.

