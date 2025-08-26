Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng giảm sau thông tin xóa bỏ độc quyền vàng miếng

Thanh Xuân
26/08/2025 20:05 GMT+7

Giá vàng trong nước giảm từ 200.000 - 400.000 đồng mỗi lượng sau thông tin chính thức xóa bỏ độc quyền vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Lúc 19 giờ 30 ngày 26.8, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng (TP.HCM) đã giảm mỗi lượng vàng miếng SJC 200.000 đồng, mua vào còn 125 triệu đồng, bán ra 127,5 triệu đồng. Trước giờ đóng cửa, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 400.000 đồng mỗi lượng vàng mua vào, xuống còn 125,7 triệu đồng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức đỉnh 127,7 triệu đồng. 

Động thái này cho thấy công ty kinh doanh vàng thận trọng hơn khi thu gom vàng, rủi ro thị trường tăng lên đẩy giá mua và bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng lên 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, trên Diễn đàn vàng, nhiều thành viên rao bán vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn 4 số 9 của các thương hiệu như Doji, Bảo Tín Minh Châu. Đặc biệt xuất hiện người bán vàng với giá 130 triệu đồng/lượng so với thời điểm trước đó.

Giá vàng giảm sau thông tin xóa bỏ độc quyền vàng miếng- Ảnh 1.

Giá vàng "rung lắc" sau thông tin xóa bỏ độc quyền

ẢNH: T.XUÂN

Thị trường vàng "rung lắc" sau khi Chính phủ công bố ban hành Nghị định 232/2025 xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới bước vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 26.8) bật tăng 11 USD, lên 3.378 USD/ounce. Vàng tăng sau khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ công bố cho thấy doanh số bán hàng hóa lâu bền trong tháng 7 giảm nhiều hơn dự kiến.

Chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng

Cụ thể, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã giảm, - 2,8% trong tháng trước, sau mức giảm chưa điều chỉnh của tháng 6 là -9,3%. Dữ liệu này tốt hơn dự kiến, vì quan điểm chung của các nhà kinh tế dự đoán mức giảm là - 4%. Hàng hóa bền cốt lõi, không tính ngành vận tải biến động, tăng 1,1% trong tháng 7, cao hơn mức dự báo chung là 0,2% và cũng cao hơn mức tăng cốt lõi của tháng 6 là 0,2%. Trong khi đó, đơn đặt hàng hàng hóa vốn phi quốc phòng không bao gồm sản xuất máy bay đã tăng 1,1% trong tháng 7, tốt hơn mức kỳ vọng là tăng 0,2% và cao hơn mức - 0,7% của tháng 6.

Ngày 26.8, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Điểm đáng chú ý của Nghị định 232 là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Giá USD tăng trở lại mức đỉnh

