Giá USD tăng trở lại mức đỉnh

Cụ thể, Vietcombank tăng giá mua USD lên 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.530 đồng. ACB mua vào lên 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.530 đồng. Vietinbank mua vào 26.178 đồng, bán ra 26.536 đồng… Giá USD hiện tiến sát mức kỷ lục lập được vào tuần trước ở 26.560 đồng/USD. Đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng tăng trở lại mức 26.338 đồng, thêm 38 đồng so với ngày trước đó. Còn khoảng 100 đồng nữa, giá đô la Mỹ giao dịch giữa các nhà băng chạm mức kỷ lục 26.433 đồng mới đây. So với đầu năm, đồng bạc xanh đã tăng giá 3,35%.

Giá USD tăng trở lại mức cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Hôm nay (26.8), cũng là ngày cuối Ngân hàng Nhà nước thực hiện bán can thiệp kỳ hạn có hủy ngang trong 180 ngày, được áp dụng trong 2 ngày 25 và 26.8. Lúc thông tin này mới ra đã khiến giá USD đi xuống nhưng sau đó tăng trở lại. Giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước ở mức 26.550 đồng, cao hơn giá giao dịch của các ngân hàng thương mại từ 30 - 70 đồng/USD.

Giá USD tăng trở lại khi lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng cao hơn tiền đồng gây áp lực lên tỷ giá. Ngày 26.8, lãi suất tiền đồng giảm mạnh từ 0,1 - 0,92% so với ngày trước đó, lãi suất qua đêm giảm mạnh nhất với mức 0,92%, xuống còn 4%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,43%, xuống còn 5,05%/năm; 2 tuần còn 5,33%/năm… Trong khi đó, lãi suất USD khá ổn định từ 4,3 - 4,59%/năm. Dẫn đến lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm thấp hơn USD.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau động thái tăng mạnh, chỉ số USD-Index xuống 0,17 điểm, còn 98,28 điểm. Đô la Mỹ trên thế giới chịu tác động từ những dự báo cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Các ngoại tệ khác tại các ngân hàng thương mại sụt giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm gần 150 đồng, xuống còn 29.830 - 30.131 đồng chiều mua vào, bán ra 31.402 đồng; bảng Anh giảm 35 đồng, xuống 34.533 - 34.882 đồng chiều mua vào, bán ra 35.999 đồng…