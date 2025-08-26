Giá vàng cao kỷ lục, có nên chốt lời?

Vàng tăng giá hơn 50%

Vàng miếng SJC duy trì giá ở đỉnh trong suốt sáng 26.8. Các công ty kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào với 126,1 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 125,1 triệu đồng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tiếp tục tăng giá mua vào thêm 300.000 đồng, lên 127 triệu đồng, còn bán ra giữ ở mức 127,7 triệu đồng… Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC có nơi đẩy lên 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn không ngừng tăng, thêm 100.000 - 400.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 119,6 triệu đồng, bán ra 122,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 119,6 triệu đồng, bán ra 122,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 119,2 triệu đồng, bán ra 122,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 119,3 triệu đồng, bán ra 122,3 triệu đồng…

Vàng miếng SJC tăng giá kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước hiện đứng ở mức cao kỷ lục. So với đầu tháng 8, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 5 - 6,2 triệu đồng, bán ra tăng 6,3 triệu đồng. Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, vàng tăng giá hơn 5%. Còn nếu so với đầu năm, giá vàng đã tăng 44 - 45 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng giá hơn 53%. Với mức giá hiện tại, những người đang nắm giữ vàng đã thu về khoảng lời lớn. Bà Nguyễn Anh (TP.HCM) mấy ngày nay bám sát diễn biến giá vàng bởi đang có hơn 9 lượng từ lúc giá hơn 50 triệu đồng mỗi lượng do tích cóp nhiều năm. Hồi đầu năm nay có lúc mua giá 93 triệu đồng/lượng, bà đã nhấp nhổm định bán nhưng kềm lại. Với mức giá mua vào của các công ty hiện 126,1 triệu đồng, mỗi lượng vàng mang về khoản lời từ 33 đến 70 triệu đồng. "Vừa rồi tôi sửa nhà, cũng kẹt tiền nhưng thấy giá tăng quá nên không bán ra vì sợ lúc có tiền lại không mua được như hồi đầu năm. Giờ thấy mọi người xếp hàng không mua được nên tôi cũng không có ý định bán", bà Nguyễn Anh cho hay.

Bán vàng chốt lời hay mua chờ giá tăng?

Trả lời câu hỏi có nên bán vàng thời điểm này hay không, chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho hay, giá vàng trong nước thường tăng giảm theo thế giới. Về mặt kỹ thuật cũng như các thông tin trên thế giới vàng vẫn đang được hỗ trợ tăng. Xung đột tại Đông Âu và Trung Đông tạm hạ nhiệt nhưng vấn đề lạm phát thì khó lường. Chính sách thuế quan của Mỹ đối với các nước ở mức cao thì lạm phát còn tăng. Minh chứng rõ nhất là giá thịt bò đã tăng 70% sau khi Mỹ áp dụng thuế suất 50% lên hàng hóa Brazil. Tác động của thuế quan sẽ càng rõ hơn nữa trong thời gian tới. Đây là yếu tố hỗ trợ cho vàng thế giới lập lại mức cao kỷ lục, gần 3.500 USD/ounce, nhưng mức cao gần nhất là 3.340 USD/ounce.

"Với phân tích trên thì không nên bán vàng vì giá vẫn có khả năng tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn thế giới, phản ánh sự kỳ vọng giá lên. Thị trường vàng trong nước còn phụ thuộc vào diễn biến của cung cầu nên giá sẽ rất khó dự báo còn tiếp tục tăng hay không để ra quyết định chốt lời. Chính vì vậy mà chiều ngược lại mua vào chờ giá tăng cũng rủi ro không kém", ông Dương Anh Vũ nhận xét.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới cũng thừa nhận, quyết định mua bán vàng thời điểm hiện nay khá khó khăn khi diễn biến thị trường có nhiều yếu tố đan xen. Bởi giá vàng thế giới có khả năng tăng giá thêm 10% nữa, lên 3.600 USD/ounce nhờ yếu tố lạm phát từ chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, sức mua vàng toàn cầu đang suy giảm nên vàng cũng thiếu đi động lực tăng cao. Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn thế giới ở mức kỷ lục 20 triệu đồng/lượng (tức cao hơn 18,5%), đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu mức chênh lệch này rút ngắn còn khoảng 1 - 2% nên với thông điệp này, cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện bán vàng can thiệp bất cứ lúc nào. Khi đó, giá sẽ giảm mạnh. Điều này đã từng xảy ra trong những đợt can thiệp trước đây, có ngày vàng mất 5 triệu đồng/lượng. Do đó người có vàng bán chốt lời là hợp lý. Thế nhưng, động thái can thiệp thị trường vàng của cơ quan chức năng chưa thấy nên các công ty không có vàng bán, nguồn cung khan hiếm cũng có thể đẩy giá tiếp tục tăng.

"Dù rằng sức mua trên thị trường thấp nhưng giá vàng tăng cao ở mức kỷ lục, nghịch lý này đến từ các doanh nghiệp kinh doanh án binh bất động, không dám mua hàng hóa trôi nổi. Chính vì vậy, quyết định mua bán vàng lúc này rất khó. Trường hợp có sự bán vàng can thiệp của cơ quan chức năng, giá sẽ giảm nhanh, điều này bất lợi cho người đang có vàng sẽ bị giảm lợi nhuận, còn người mua hiện nay thì lỗ. Xét trên góc độ cá nhân, tôi thấy nên bán chốt lời với mức giá này", ông Nguyễn Ngọc Trọng cho hay.