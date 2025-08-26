Giá USD hôm nay 26.8.2025: Ngân hàng tăng giá bán ra

Sáng 26.8, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.273, giảm 18 đồng so với một ngày trước. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong ngày hôm qua. Ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.140 đồng, bán ra 26.500 đồng; ACB tăng 10 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.140 đồng, bán ra 26.490 đồng… Tuy nhiên, tính chung sau hai ngày đầu tuần, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giảm 20 - 30 đồng.

Trong khi đó, giá USD tự do giảm 50 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống 26.510 đồng và bán ra 26.580 đồng.

Giá USD sáng 26.8 trong các ngân hàng tăng trở lại ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD trong nước đã hạ nhiệt từ đỉnh cao kỷ lục của tuần trước sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD thực hiện trong hai ngày 25 - 26.8. Thực tế trước đây, Ngân hàng Nhà nước đã từng nhiều lần sử dụng công cụ bán và mua ngoại tệ kỳ hạn có hủy ngang. Gần đây nhất, đầu năm 2025, nhà điều hành cũng thực hiện chính sách bán ngoại tệ kỳ hạn có quyền hủy ngang, áp dụng từ ngày 3 - 6.1. Việc bán ngoại tệ kỳ hạn thay vì bán giao ngay như trước, đặc biệt là việc bổ sung điều khoản "hủy ngang" được xem là công cụ điều hành linh hoạt của cơ quan quản lý.

Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index đạt 98,08 điểm, cao hơn hôm qua 0,16 điểm. Lợi suất kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng tăng 4 điểm cơ bản lên 3,728%. Sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào cuối tuần qua với ám chỉ rằng ngân hàng trung ương có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, nhiều ngân hàng đầu tư lớn bao gồm Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank, dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9 tới. Lãi suất giảm thông thường sẽ đẩy giá USD đi xuống. Đồng USD đã suy yếu hơn 9% trong năm nay...