Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.9.2025

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025): Cả nước hướng về Hà Nội
6 giờ 30 sáng mai 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho đại lễ.
Những dấu mốc lịch sử của ngành y tế Việt Nam
Sau 80 năm nỗ lực vì nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành y tế Việt Nam hướng đến tương lai phát triển ngang bằng các nước tiên tiến.
Mỹ hạ thấp kỳ vọng về thượng đỉnh Nga - Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có những phát biểu thể hiện hoài nghi về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine.
Bình luận (0)