Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.9.2025

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025): Cả nước hướng về Hà Nội

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Tràng Tiền (Hà Nội) trong sự chào đón của đông đảo người dân ẢNH: TUẤN MINH

6 giờ 30 sáng mai 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho đại lễ.

Những dấu mốc lịch sử của ngành y tế Việt Nam

Việt Nam đã sản xuất được khoảng 10 loại vắc xin, nhập khẩu gần 20 loại để tiêm phòng bệnh cho nhân dân ẢNH: P.L

Sau 80 năm nỗ lực vì nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành y tế Việt Nam hướng đến tương lai phát triển ngang bằng các nước tiên tiến.

Mỹ hạ thấp kỳ vọng về thượng đỉnh Nga - Ukraine

Tổng thống Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 26.8 ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có những phát biểu thể hiện hoài nghi về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine.