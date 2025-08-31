Ukraine phản ứng trước thông tin Nga kiểm soát thêm 3.500 km² lãnh thổ

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị nã súng cối về phía lực lượng Nga tại Donetsk hôm 26.8 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 31.8 dẫn thông cáo của Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho rằng lực lượng Nga không giành trọn quyền kiểm soát thêm bất cứ thành phố lớn nào của Ukraine và "thổi phồng quá mức" về các số liệu liên quan những khu vực đã kiểm soát.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 30.8 nói rằng kể từ tháng 3, Nga đã giành quyền kiểm soát thêm hơn 3.500 km² lãnh thổ tại Ukraine và kiểm soát 149 ngôi làng.

Phía Nga chưa bình luận về phát biểu trên. Hãng TASS ngày 31.8 dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết lực lượng nước này tiến triển đáng kể tại khu vực phía nam Donetsk trong tuần qua.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị quân đội nước này giành quyền kiểm soát thêm 6 ngôi làng tại Donetsk và Dnipropetrovsk trong tuần qua.

Liên quan chiến sự, chính quyền tỉnh Odessa và Công ty điện lực DTEK cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong đêm 30.8 làm hư hại 4 cơ sở điện gần thành phố Odessa, khiến hơn 29.000 khách hàng bị mất điện vào sáng 31.8.

Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng thành phố cảng Chornomorsk là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với các ngôi nhà dân cư và tòa nhà hành chính cũng bị hư hại.

"Hạ tầng trọng yếu đang hoạt động nhờ máy phát điện", ông Kiper nói, đồng thời cho biết thêm rằng một người đã bị thương trong cuộc tấn công.

Các máy bay không người lái (UAV) của Nga cũng tấn công tỉnh Chernihiv ở phía bắc Ukraine vào sáng 31.8, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến 30.000 hộ gia đình mất điện theo lời Tỉnh trưởng Viacheslav Chaus.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công bằng 142 UAV trong đêm và lực lượng phòng không đã bắn hạ được 126 chiếc. Tuy nhiên, số UAV còn lại đã đánh trúng 10 địa điểm. Quân đội chưa cung cấp chi tiết về các vụ tấn công này.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay đều bác bỏ các cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường và các công trình dân sự trong cuộc xung đột.

Bên phía lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 31.8 cho biết lực lượng phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 21 UAV của Ukraine.

Có 11 UAV bị bắn hạ trên vùng Volgograd, trong khi số còn lại bị tiêu diệt trên các vùng Rostov, Belgorod và Bryansk phía tây nam. Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin này.