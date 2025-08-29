Ông Trump 'không vui' vì Nga tập kích Kyiv, Mỹ duyệt bán 3.350 tên lửa cho Ukraine

Một trực thăng chữa cháy sau vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga tại Kyiv vào ngày 28.8. ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 29.8 đưa tin Mỹ vừa công bố phê duyệt thương vụ bán 3.350 tên lửa không đối đất tầm xa ERAM và các thiết bị liên quan cho Ukraine, trị giá 825 triệu USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết Ukraine sẽ thực hiện thương vụ mua sắm này bằng nguồn tài trợ từ Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, cùng với một khoản bảo lãnh vay từ Mỹ.

"Thương vụ được đề xuất này sẽ nâng cao năng lực của Ukraine trong việc đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai, bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng tiến hành các nhiệm vụ tự vệ và bảo đảm an ninh khu vực", DSCA cho biết.

Cơ quan này còn cho biết thương vụ "sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác - lực lượng đóng góp vào sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế tại châu Âu".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán số tên lửa này cho Ukraine và DSCA đã gửi thông báo cần thiết tới Quốc hội Mỹ, cơ quan vẫn phải phê chuẩn giao dịch này.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Washington đã cam kết cung cấp hơn 65 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, người kế nhiệm là Tổng thống Donald Trump lại thúc đẩy châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc tài trợ cho các gói viện trợ quân sự tiếp theo.

Liên quan cuộc tấn công của Nga vào Kyiv hôm 28.8, Tổng thống Trump nói rằng ông không vui nhưng cũng không ngạc nhiên, trong khi kêu gọi 2 bên chấm dứt chiến sự.

Không quân Ukraine ngày 28.8 thông báo Nga đã phóng 598 máy bay không người lái (UAV) và 31 quả tên lửa để tấn công lãnh thổ nước này trong đêm. Không quân Ukraine nói đã bắn hạ và vô hiệu hóa 563 UAV cùng 26 tên lửa.

Trong đó, thủ đô Kyiv bị tập kích nặng nề nhất với ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, theo Reuters.

Trong đợt tấn công, tòa nhà có văn phòng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Kyiv và tòa nhà có văn phòng Hội đồng Anh cũng bị hư hại. Anh và EU đã triệu tập đại sứ Nga để làm việc.

Nga chưa bình luận nhưng trước nay đều khẳng định không nhằm vào mục tiêu dân sự.

"Ông ấy không vui khi nghe tin này, nhưng cũng không ngạc nhiên. Đây là 2 quốc gia đã ở trong tình trạng xung đột suốt một thời gian rất dài", theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết về phản ứng của Tổng thống Trump.

"Chính Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào Kyiv, và tương tự, Ukraine gần đây cũng đã giáng đòn vào các nhà máy lọc dầu của Nga", bà nói thêm.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28.8 kêu gọi một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu rằng điều quan trọng là phải đưa ra một định nghĩa rõ ràng về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cùng các nhà lãnh đạo Estonia, Latvia, Lithuania và Đan Mạch được tổ chức tại Ba Lan, diễn ra sau cuộc tấn công trên của Nga vào Kyiv.

Ông Zelensky cho biết những người tham gia cuộc họp đã "đồng bộ hóa" lập trường bằng cách kêu gọi gia tăng sức ép lên Nga trước các cuộc gặp ngoại giao về xung đột Ukraine.