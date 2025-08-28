Toàn bộ thành viên NATO lần đầu đạt mục tiêu ngân sách quốc phòng





Một xe địa hình Caracal 4x4 và một xe chiến đấu bộ binh Lynx được trưng bày trong lễ khánh thành nhà máy mới của Rheinmetall tại Unterluess (Đức) hôm 27.8 Ảnh: Reuters

Hãng AFP ngày 28.8 dẫn số liệu của NATO cho thấy toàn bộ thành viên của tổ chức này sẽ đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, trong đó có 3 nước hiện đã đạt mục tiêu cao hơn do các nhà lãnh đạo liên minh đưa ra hồi tháng 6.

Nhiều quốc gia NATO đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự trong những năm gần đây, sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vào năm 2022 và trước yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng của chính mình.

Các ước tính của liên minh công bố hôm 28.8 cho thấy ngay cả vào năm ngoái, hơn 10 trong số 32 thành viên NATO vẫn chưa đạt được mục tiêu 2%, vốn đã được thống nhất từ năm 2014.

Số liệu năm 2025 cho thấy tất cả các đồng minh đều đáp ứng mục tiêu này, với 7 nước ở mức tối thiểu 2% và một số nước khác chỉ cao hơn đôi chút.

Theo dữ liệu, Ba Lan là thành viên NATO chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng tính theo tỷ trọng trong nền kinh tế, ở mức 4,48%, tiếp theo là Lithuania với 4% và Latvia với 3,73%.

Đây là các thành viên duy nhất của liên minh hiện vượt mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 3,5% GDP, được các lãnh đạo NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague (Hà Lan) hồi tháng 6.

Xe tăng tại vùng Swietoszow của Ba Lan hôm 13.2 Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo đã thống nhất đạt được mục tiêu này vào năm 2035, trong kế hoạch rộng hơn là dành 5% GDP cho quốc phòng và các khoản đầu tư liên quan an ninh, bao gồm cả an ninh mạng và nâng cấp đường sá, cảng biển để có thể tiếp nhận khí tài quân sự hạng nặng.

Phát biểu tại lễ khánh thành một nhà máy đạn dược ở Đức hôm 27.8, Tổng thư ký NATO Mark Rutte hoan nghênh việc các thành viên liên minh tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải chuyển nguồn tiền bổ sung đó thành năng lực quân sự thực sự.

"Tự tiền bạc thôi không mang lại an ninh. Sức răn đe không đến từ con số 5%. Sức răn đe đến từ năng lực … chiến đấu với các kẻ thù tiềm tàng", ông phát biểu tại nhà máy ở thị trấn Unterluess, thuộc sở hữu của tập đoàn vũ khí Đức Rheinmetall.