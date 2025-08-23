Nga xây căn cứ do thám mới trước cửa ngõ NATO?

Các nhà nghiên cứu nguồn mở tại dự án điều tra Tochnyi, vốn tự nhận là "nhằm đưa tin chính xác" về cuộc xung đột Nga-Ukraine, khẳng định cơ sở do thám tiềm năng nói trên nằm ở vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga nằm giữa hai quốc gia thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania. Các nhà nghiên cứu ước tính cơ sở này bắt đầu được hình thành vào tháng 3.2023 và gần hoàn thành.

Một cơ sở bị nghi là trạm nghe lén của Nga ở vùng Kaliningrad trong các hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian châu Âu chụp từ tháng 3.2023 đến tháng 8.2025 Ảnh: Chụp màn hình Newsweek

Các nhà nghiên cứu nguồn mở tại dự án điều tra Tochnyi cho hay họ tin rằng địa điểm xây cơ sở mới ở huyện Chernyakhovsky của Kaliningrad, ngay phía nam một căn cứ không quân được Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga sử dụng, là một "mảng ăng-ten cấp quân sự được thiết kế cho mục đích tình báo hoặc liên lạc vô tuyến". Kaliningrad, vùng đất được quân sự hóa mạnh mẽ, là một khu vực cực kỳ quan trọng về mặt địa chính trị đối với Moscow, theo Newsweek.

Các nhà nghiên cứu Tochnyi lần đầu tiên phát hiện ra địa điểm này, cách bờ biển Baltic gần 100 km, trong quá trình xem xét các hình ảnh vệ tinh thông thường vì "hình dạng bất thường, kích thước ấn tượng, vị trí xa xôi và tầm quan trọng chiến lược tiềm năng" của cơ sở mới.

Mỹ, châu Âu đảm bảo an ninh Ukraine như mô hình NATO?

Các nhà nghiên cứu Tochnyi cho rằng cơ sở mới sẽ cho phép Nga giám sát các liên lạc điện tử của NATO trên khắp Đông Âu và vùng Baltic. "Dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, cơ sở mới này ở Kaliningrad có thể là một nút thắt cốt lõi trong kiến trúc tình báo tín hiệu và liên lạc chiến lược của Nga", các nhà nghiên cứu Tochnyi nhận định. Họ còn cho rằng cơ sở mới có thể liên lạc với các tàu ngầm ở biển Baltic hoặc Bắc Đại Tây Dương và "hỗ trợ thu thập thông tin tình báo thụ động, phù hợp với học thuyết tác chiến điện tử rộng hơn của Nga".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin và bình luận như trên.