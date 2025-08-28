Máy bay do thám Nga xuất hiện nhiều bất thường gần Alaska, NORAD điều F-16 ngăn chặn

NORAD thường điều máy bay ngăn chặn máy bay do thám Nga gần Alaska ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Cuộc chạm trán mới nhất diễn ra hôm 26.8, khi NORAD theo dõi một máy bay do thám Il-20 của Nga trong Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska, một khu vực không phận quốc tế mà các máy bay phải khai báo nhận dạng vì lý do an ninh quốc gia, theo trang Business Insider.

NORAD cho biết hai chiếc F-16, một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và một máy bay tiếp liệu KC-135 của Mỹ đã được điều động để ứng phó với vụ xâm nhập. Có trụ sở tại Colorado (Mỹ), NORAD là cơ quan quân sự phối hợp giữa Mỹ và Canada để bảo vệ không phận Bắc Mỹ.

"Máy bay quân sự Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và không xâm nhập không phận có chủ quyền của Mỹ hay Canada. Hoạt động của Nga trong Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska diễn ra thường xuyên và không được xem là mối đe dọa", theo NORAD.

Dù không phải mối đe dọa, sự việc mới nhất là lần thứ 4 kể từ ngày 20.8 mà NORAD phải điều F-16 ứng phó với một trong các máy bay Il-20 hoạt động trong Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska. Trước đó, việc ngăn chặn máy bay Nga tại đây xảy ra vào tháng 2, tháng 4 và tháng 7.

Máy bay Il-20 của Nga là loại máy bay do thám có từ thời Liên Xô cũ, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối thập niên 1960. Ước tính hiện nay còn chưa đến 20 chiếc đang hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận liên quan. Alaska là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại căn cứ Elmendorf - Richardson ở thành phố Anchorage hôm 15.8.