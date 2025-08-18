Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Phát hiện đội tàu nghiên cứu Trung Quốc gần Alaska, Mỹ triển khai máy bay giám sát

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2025 15:39 GMT+7

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho hay đang giám sát một đội tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động ở vùng biển Bắc Cực gần Alaska để hỗ trợ 'an ninh và quốc phòng nội địa', theo Newsweek hôm nay 18.8.

Kể từ đầu tháng này, có tới 5 tàu nghiên cứu Trung Quốc đã được triển khai đồng thời tới Bắc Cực, phù hợp với xu hướng gia tăng hoạt động hàng hải của Trung Quốc trong khu vực trong ba năm qua, theo Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG).

Mỹ phát hiện đội tàu nghiên cứu Trung Quốc gần Alaska - Ảnh 1.

Một tàu nghiên cứu của Trung Quốc di chuyển qua thềm lục địa mở rộng của Mỹ (ECS) phía bắc Alaska vào ngày 13.8

Ảnh: USCG

Trong một thông cáo báo chí hôm 16.8, USCG tiết lộ rằng đơn vị phụ trách khu vực Bắc Cực của lực lượng này đã điều một máy bay giám sát tầm xa C-130J từ đảo Kodiakp, ở phía nam bang Alaska, vào ngày 13.8 để kiểm tra các tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động ở vùng biển mà USCG gọi là khu vực ở Bắc Cực thuộc quản lý của Mỹ. 

Hiện chưa rõ các tàu Trung Quốc đã phản ứng như thế nào.

Vùng biển Mỹ bao gồm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa mở rộng (ECS). Theo chú thích trên ảnh do USCG cung cấp, cả 5 tàu nghiên cứu của Trung Quốc đều đang hoạt động trong vùng ECS của Mỹ công bố khi bị phi hành đoàn C-130J phát hiện.

Hiện vẫn chưa rõ các tàu nghiên cứu của Trung Quốc sẽ hoạt động ở Bắc Cực gần Alaska trong bao lâu. Mỹ và đồng minh Canada có thể sẽ tăng cường sự hiện diện trong khu vực để ứng phó, theo Newsweek.

Tổng thống Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan khi ông tại nhiệm

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ 5 tàu nghiên cứu nước này bị phát hiện gần Alaska, theo Newsweek. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C trước đó khẳng định với Newsweek rằng Trung Quốc luôn tiến hành các hoạt động hàng hải bình thường ở các vùng biển liên quan theo luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh "cạnh tranh toàn cầu chiến lược" ngày càng gia tăng ở Bắc Cực, USCG cho hay gần đây họ đã đưa hai tàu vào hoạt động tại Alaska, gồm tàu phá băng cực USCGC Storis và tàu tuần tra phản ứng nhanh USCGC Earl Cunningham, nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ trung quốc tàu nghiên cứu Alaska Lực lượng Tuần duyên Mỹ bắc cực
