Chiến sự Ukraine ngày 1.284: Nga gây sức ép liên tục trên toàn chiến tuyến

Phía Ukraine công bố hình ảnh một địa điểm ở Zaporizhzhia trúng đòn tấn công của tên lửa và UAV hôm 30.8

ảnh: reuters

Ukraine rung chuyển vì tên lửa, UAV Nga

Các đơn vị cứu hộ Ukraine cho biết Nga đã giáng đòn tấn công mạnh mẽ trên khắp Ukraine vào khuya 29.8 đến rạng sáng 30.8.

Cụ thể, trên Telegram, lực lượng cứu hộ Ukraine cho biết ít nhất 1 người chết và hơn 25 người bị thương trong đợt tấn công vào thành phố miền nam Zaporizhzhia thuộc tỉnh cùng tên.

AFP dẫn lời Tỉnh trưởng Zaporizhzhia Ivan Fedorov do Ukraine bổ nhiệm cáo buộc các tên lửa Nga đã bắn trúng các tòa nhà dân cư và hàng loạt hộ gia đình bị mất điện, gián đoạn nguồn cung khí đốt. Các thành phố Dnipro và Pavlograd thuộc tỉnh miền trung Dnipropetrovsk cũng bị tấn công sáng 30.8 (giờ địa phương).

Iskander phản pháo diệt Neptune, UAV Ukraine đuổi tàu tên lửa Nga

Không quân Ukraine cho hay phía Nga đã phóng tổng cộng 582 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa trong đợt tấn công vừa qua, đa số đã bị Ukraine đánh chặn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tổng cộng 14 khu vực của nước này nằm trong tầm ngắm của phía Nga.

Nga xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công trong khung thời gian như phía Ukraine đã đề cập, nhưng khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không nhằm vào cơ sở dân sự.

Nga tấn công toàn tuyến

Hôm 30.8, tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, cho biết lực lượng Nga không ngừng triển khai các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine.

Tướng Gerasimov cho hay từ đầu năm đến hè, quân đội Nga đã thực hiện 76 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự - công nghiệp của Ukraine. Mục tiêu là phá hủy các địa điểm sản xuất hệ thống tên lửa tầm xa và UAV của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy tên lửa Iskander phá hủy hệ thống Neptune của Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga

Báo Zvezda, nhánh truyền thông của Bộ Quốc phòng Nga, dẫn lời tướng Gerasimov nói lực lượng nước này hiện kiểm soát 99,7% Luhansk, 79% Donetsk, 74% Zaporizhzhia và 76% Kherson.

Kể từ tháng 3. Nga mở rộng kiểm soát hơn 3.500 km2 lãnh thổ ở Ukraine, với 149 ngôi làng, vị tổng tham mưu trưởng bổ sung. Làng mới nhất rơi vào tay Nga là Komyshuvakha, ở Donetsk thuộc miền đông Ukraine, Sputnik News dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Cùng ngày, văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thông báo lực lượng vũ trang của chính quyền Kyiv đã bắn phá 2 nhà máy lọc dầu của Nga.

Cụ thể, các đơn vị Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Krasnodarsky thuộc vùng Krasnodar Krai và cơ sở Sizransky ở Samara, gây hỏa hoạn cho nhà máy thứ hai.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng AP hôm 30.8 đưa tin một số vùng của Nga lâm vào tình trạng thiếu xăng dầu sau khi các UAV của Ukraine gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong những tuần qua.



Những hàng dài xe chờ đợi trước các trạm xăng, trong khi giới hữu trách tìm cách xử lý bằng việc phân phối xăng với số lượng hạn chế theo đầu người hoặc phải ngừng bán.

Trong nỗ lực giải quyết tình hình, Nga tạm ngừng xuất khẩu xăng, cụ thể là hoàn toàn không xuất khẩu xăng cho đến ngày 30.9, và cấm một phần đối với các nhà giao dịch và những người trung gian cho đến hôm 31.10.

Giới phân tích dự đoán cuộc khủng hoảng xăng dầu sẽ giảm bớt vào cuối tháng 9 khi nhu cầu giảm đi và công tác bảo trì thường niên vào hè ở nhiều nhà máy lọc dầu kết thúc.

Khả năng Mỹ đưa lực lượng tư nhân đến Ukraine?

Trong lúc phương Tây đang tính toán kịch bản đảm bảo an ninh cho Ukraine thời hậu xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thảo luận với các nước châu Âu về khả năng triển khai các công ty quân sự tư nhân (PMC) Mỹ đến Ukraine cho nhiệm vụ này, tờ The Daily Telegraph dẫn lời các nguồn thạo tin.

Nhân lực từ PMC được cho là sẽ đảm trách việc hỗ trợ xây dựng các công trình phòng thủ và những căn cứ quân sự mới, cũng như bảo vệ lợi ích kinh doanh của Mỹ tại Ukraine.

Theo tờ báo, các nhà phân tích châu Âu xem việc triển khai những nhà thầu tư nhân là biện pháp có tiềm năng ứng phó Nga.

Việc dựa vào PMC thay vì lực lượng thường trực của Mỹ cũng giúp giải tỏa những lo ngại trong số những người ủng hộ ông Trump nhưng phản đối Washington can thiệp quân sự trực tiếp vào những sứ mệnh nước ngoài.

Nhà Trắng và các bên liên quan chưa đưa ra thông tin xác nhận.