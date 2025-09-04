Trẻ mầm non TP.HCM sẽ dự khai giảng thế nào trong ngày 5.9?

Ngày 3.9, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành công văn hướng dẫn công tác đầu năm học cấp mầm non năm học 2025-2026. Sở GD-ĐT đề nghị các trường mầm non trực thuộc Sở, UBND các phường, xã, đặc khu hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng, bắt đầu năm học mới.

Trẻ em Trường mầm non 19/5 Thành Phố trong một hoạt động giáo dục ẢNH: THÚY HẰNG

Trong đó, các trường lớp mầm non phải chú ý vệ sinh môi trường trong lớp học, cải tạo xây dựng môi trường giáo dục phong phú để trẻ được tham gia hoạt động ngay từ đầu năm học. Nhân sự, giáo viên phải được bố trí đầy đủ, đảm bảo đủ giáo viên cho từng nhóm lớp. Phải kiểm tra hệ thống điện, đèn, quạt, nước, nhà vệ sinh, cửa kính, hàng rào, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cây xanh..., đảm bảo an toàn trước khi đón trẻ. Danh sách trẻ tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cần được niêm yết, cập nhật đầy đủ thông tin liên lạc tới phụ huynh của trẻ để liên hệ khi cần thiết.

Lễ khai giảng của trẻ mầm non TP.HCM có gì đặc biệt?

Ngày mai (5.9) lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ đồng loạt diễn ra tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM. Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn khung thời gian trong buổi lễ khai giảng cụ thể.

Trẻ mẫu giáo TP.HCM trong ngày đồng diễn mừng 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Từ 7 giờ tới 8 giờ: Các cơ sở tổ chức đón trẻ, tổ chức khai giảng năm học theo chủ đề "Ngày hội đến trường của bé". Hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, bố trí các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp trẻ vui đến trường, hình thành tình cảm gắn bó với trường, lớp, thầy cô, bạn bè. Các hoạt động giáo dục được sắp xếp phù hợp độ tuổi của trẻ.



Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 là thời gian lễ khai giảng quốc gia. Trẻ từ độ tuổi nhà trẻ đến 4-5 tuổi sẽ xem chương trình lễ khai giảng và lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) phát sóng trên kênh VTV1 ngay tại nhóm, lớp. Các giáo viên cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ trong nhóm, lớp.



Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi: Tập trung tại sân trường, hội trường hoặc khu vực sảnh bảo đảm thoáng mát, an toàn để cùng thực hiện nghi thức chào cờ đồng thời với lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) được tường thuật trực tiếp.



Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non bố trí đường truyền, thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc theo dõi qua kênh truyền hình VTV1. Có phương án ứng phó với điều kiện thời tiết, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Trong tuần đầu tiên sau khai giảng, các cơ sở mầm non cần giúp trẻ ổn định nền nếp sinh hoạt ẢNH: THÚY HẰNG