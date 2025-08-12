'Chiến lược' quản lý hơn 5.000 cơ sở mầm non ở siêu đô thị

Q UAN TÂM ĐẶC BIỆT NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết tính tới tháng 7.2025, sau khi sáp nhập, TP.HCM có 1.839 trường mầm non, trong đó có 692 trường công lập, 1.147 trường ngoài công lập; hơn 3.100 nhóm, lớp mầm non độc lập. Tổng số 521.552 trẻ mầm non đang theo học, trong đó 220.303 trẻ ở cơ sở công lập, 301.249 trẻ ngoài công lập.

Sau sáp nhập, có những phường ở TP.HCM tới vài chục nhóm lớp độc lập, những cụm chuyên môn tới cả trăm nhóm lớp độc lập. Đáng chú ý, toàn TP có hơn 400 nhóm trẻ độc lập tối đa 7 trẻ, đây cũng là những cơ sở mà ngành giáo dục mầm non (GDMN) TP.HCM đặc biệt quan tâm, bởi nếu không quản lý chặt chẽ thì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em.

Mô hình, cấu trúc, mạng lưới hoạt động GDMN của 168 phường, xã được tổ chức thành 16 cụm chuyên môn, trong đó có 4 cụm chuyên môn lớn.

Trẻ mầm non tại một cơ sở giáo dục mầm non ở TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Tại buổi họp chuyên môn và công tác quản lý hôm 6.8, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh các cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội của 168 UBND xã/phường phải quản lý sát sao các cơ sở mầm non ngoài công lập, đặc biệt các nhóm lớp độc lập, tư thục, nhất là các nhóm trẻ tối đa 7 trẻ, tuyệt đối tuân thủ đúng Thông tư 49 của Bộ GD-ĐT mới được cấp phép. Đồng thời cần tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng các nhóm lớp này.

N HIỀU CƠ SỞ GIỮ TRẺ QUÁ SỐ LƯỢNG

Ngay trong tháng 7, Phòng GDMN (Sở GD-ĐT) tổ chức nhiều buổi khảo sát, nắm tình hình tại 17 cơ sở GDMN trong TP.HCM mới. Tại đây, có 4 nhóm tối đa 7 trẻ đang nhận trẻ từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi (vi phạm quy định vì nhóm trẻ chỉ được giữ trẻ 3 tháng - 36 tháng tuổi, không được giữ trẻ 5 tuổi). Có một nhóm trẻ ở P.Bình Hưng Hòa trông giữ đến 11 trẻ, trong khi chỉ được giữ tối đa 7 trẻ.

Các buổi khảo sát cũng nhận định số trẻ ở các nhóm lớp mầm non độc lập trung bình từ 15 - 68 trẻ. Kết quả phản ánh số trẻ tại các nhóm, lớp mầm non độc lập; nhóm trẻ tối đa 7 trẻ đông, đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng GDMN, cho biết còn có tình trạng nhiều nhóm/lớp độc lập và nhóm trẻ tối đa 7 trẻ tổ chức hoạt động chủ yếu trông giữ trẻ, chưa đảm bảo công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo Chương trình GDMN của Bộ GD-ĐT. Một số cơ sở ngoài công lập nhận trẻ không đúng độ tuổi theo loại hình đăng ký và vượt số trẻ theo quy định; thực hiện các dịch vụ ngoài quy định như dạy học thêm cho trẻ lớp 1 và tập viết chữ, luyện viết chữ đẹp cho trẻ. Cơ sở vật chất, môi trường của nhiều cơ sở chưa đảm bảo an toàn cho trẻ…

T ĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị thời gian tới, đối với phường, xã và cán bộ cốt cán phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với GDMN, đặc biệt là các nhóm lớp mầm non độc lập; phối hợp chỉ đạo, thực hiện các quy định về việc cấp phép thành lập, đặc biệt các nhóm lớp độc lập; tiếp tục giám sát, hỗ trợ các cơ sở GDMN thực hiện theo quy định. Cán bộ phụ trách GDMN phường, xã phải phối hợp với hiệu trưởng cốt cán tại địa phương, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, chủ nhóm lớp độc lập, giáo viên trên địa bàn.

Với các cơ sở GDMN, lãnh đạo Sở GD-ĐT yêu cầu thực hiện tuyển sinh theo nhu cầu con em trên địa bàn; tuân thủ đúng tỷ lệ số giáo viên trên số trẻ, đảm bảo các quy định của ngành, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị các cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội UBND xã, phường; các cơ sở giáo dục mầm non; đội ngũ cán bộ quản lý, GV phải cập nhật nội dung mới nhất của các thông tư, nghị định liên quan đến GDMN.