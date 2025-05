Cần 116.000 tỉ đồng để phổ cập giáo dục mầm non

Sáng 22.5, tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi ẢNH: GIA HÂN

Ông Sơn cho biết, hàng năm có 5,1 triệu trẻ mầm non được đi học tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tỷ lệ đạt 93,6%.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Chính vì thế, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của bậc học này.

Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030. Chính sách chủ yếu bao gồm đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu. Cùng đó là bảo đảm đội ngũ giáo dục mầm non; bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi các chính sách đối với trẻ em; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên cấp học mầm non…

Theo Bộ trưởng GD-ĐT, kinh phí cho việc đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu đưa vào chương trình MTQG về giáo dục.

Với các chính sách khác, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này trong 5 năm tới từ ngân sách nhà nước cần khoảng 25.754 tỉ đồng, bình quân 5.151 tỉ đồng/năm.

Đánh giá kỹ lưỡng nguồn kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục mầm non

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội cho biết, theo báo cáo của Chính phủ thì để triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi, Nhà nước phải bảo đảm nguồn tài chính và nguồn nhân lực rất lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày cáo cáo thẩm tra, đề nghị đánh giá kỹ lưỡng nguồn kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi ẢNH: GIA HÂN

Tổng dự toán kinh phí để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non từ 3 - 5 tuổi (giai đoạn 2026 - 2030) là 116.314 tỉ đồng. Riêng chi đầu tư xây dựng trường, lớp, bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi bảo đảm điều kiện tối thiểu theo quy định là 91.872 tỉ đồng.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, Bộ GD-ĐT cần xác định lộ trình theo từng năm học trong giai đoạn 2026 - 2030, lộ trình này cần được quy định cụ thể trong đề án để có cơ sở lập kế hoạch chuẩn bị các điều kiện bảo đảm như: xây dựng trường, lớp; kinh phí thực hiện xây dựng trường, lớp theo đề án hằng năm...

Cạnh đó, tại báo cáo, Chính phủ đưa ra 2 phương án đối với nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu giai đoạn 2026 - 2030, trong đó phương án 1 đề xuất tổng kinh phí là 52.598 tỉ đồng. Phương án 2 là 91.872 tỉ đồng.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nêu rõ quan điểm lựa chọn phương án đề xuất để có đủ cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh đề nghị Bộ GD-ĐT bổ sung đánh giá kỹ lưỡng nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết do ngân sách T.Ư hỗ trợ tăng thêm ngoài tổng chi ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo.

Ngoài ra, theo ông Vinh, có ý kiến đề nghị nguồn tài chính cần bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước; nhất là khả năng cân đối ngân sách của các địa phương có điều kiện khó khăn.