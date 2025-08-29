Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Giáo viên mầm non tư thục nào ở TP.HCM được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng?

29/08/2025 13:50 GMT+7

Từ 1.9.2025, nhiều giáo viên mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM đã được HĐND TP.HCM khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28.8.2025, với nhiều chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non tư thục, dân lập; cơ sở mầm non dân lập tư thục và trẻ mầm non.

 Điều kiện nào để giáo viên mầm non được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng?

Theo nghị quyết, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Giáo viên mầm non tư thục nào ở TP.HCM được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng? - Ảnh 1.

Cô giáo và trẻ tại một trường mầm non tư thục tại TP.HCM

ẢNH: THÚY HẰNG

Cũng theo nghị quyết, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, tính riêng đội ngũ giáo viên - không tính đội ngũ quản lý, nhân viên thì số giáo viên của TP.HCM (sau sáp nhập) tới cuối năm học 2024-2025 là 27.548 người. Trong đó, 11.141 giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Còn lại là 16.407 giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Theo điều 75, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì "nơi có nhiều lao động" được xác định là: (1) Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi tắt là khu công nghiệp) có từ 5.000 người lao động trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn khu công nghiệp; (2) Xã, phường, thị trấn có từ 3.000 người lao động trở lên đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại xã, phường, thị trấn đó.

Hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động

Cũng theo nghị quyết nói trên, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Giáo viên mầm non tư thục nào ở TP.HCM được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng? - Ảnh 3.

Giáo viên mầm non công lập, dân lập, tư thục tại một ngày hội phát triển giáo dục mầm non do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức

ẢNH: THÚY HẰNG

Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động có trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện các nguồn hỗ trợ trên từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.9.2025.

Trước đây, trong các chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TP.HCM quy định các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục ở địa bàn khu công nghiệp muốn được hỗ trợ phải đạt tiêu chí "ít nhất 30% số trẻ là con của công nhân". Điều này khiến nhiều cơ sở không được hỗ trợ.

