Có trường, lớp mầm non treo bảng tên 'quốc tế' nhưng không phải quốc tế

Câu chuyện bảng tên cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục được đặt ra trong cuộc họp về công tác quản lý và công tác chuyên môn với các cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội của UBND 168 phường, xã, đặc khu TP.HCM mới và tổ trưởng các cụm chuyên môn, hiệu trưởng cốt cán diễn ra tại Sở GD-ĐT TP.HCM trong tuần qua.

Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM tập huấn cho các địa phương, các cơ sở mầm non về quy định biển tên cơ sở mầm non độc lập ẢNH: THÚY HẰNG

Được cấp phép lớp mầm non, nhưng treo bảng tên là trường mầm non

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, trong các buổi kiểm tra các cơ sở mầm non trong tháng 7.2025, sau khi TP.HCM cũ sáp nhập cùng tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo nên đại đô thị TP.HCM mới, đoàn kiểm tra phát hiện một số cơ sở GDMN ngoài công lập thực hiện bảng tên không đúng theo quy định tại điều 5 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Điều lệ Trường mầm non. Có nhiều biển tên cơ sở giáo dục quảng bá với nhiều slogan tiếng Anh. Hoặc về khâu kỹ thuật, có cơ sở mầm non làm các bảng to gắn ngoài trường làm hạn chế ánh sáng, không khí trong môi trường giáo dục cho trẻ em...

Quy định ghi tên, biển tên cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các cán bộ quản lý, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, trong quá trình kiểm tra, làm việc tại cơ sở, Phòng nhận thấy có những đơn vị về mặt pháp lý chỉ được cấp phép là lớp mầm non độc lập, nhưng khi treo biển tên lại ghi "trường mầm non". Có đơn vị ghi tên công ty giáo dục của mình thì lớn, nhưng tên trường ghi nhỏ. Hay có trường ghi chữ "quốc tế" trên biển tên nhưng thực tế không phải là trường mầm non quốc tế. Tất cả những vấn đề này, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn TP phải chấn chỉnh. Đồng thời, đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà cán bộ chuyên trách Phòng văn hóa xã hội của UBND các xã, phường, đặc khu phải tăng cường rà soát kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong thời gian tới.

Về góc độ phụ huynh, để kiểm tra thông tin về cơ sở giáo dục mầm non, kiểm tra các tiêu chí như tính pháp lý, chương trình giáo dục, tổng số giáo viên, số trẻ, có giữ trẻ từ 6 tháng tuổi không... phụ huynh truy cập tại đường link công khai cơ sở giáo dục của Sở GD-ĐT TP.HCM: https://pgdmamnon.hcm.edu.vn/congkhaicosogiaoduc.

Quy định bảng tên cơ sở giáo dục mầm non thế nào?

Quy định về bảng tên nhóm lớp mầm non độc lập được quy định tại Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31.12. 2021 của Bộ GD-ĐT về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục. Với trường mầm non, bảng tên quy định tại điều 5 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31.12.2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Điều lệ Trường mầm non.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị trong thời gian tới đối với cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội UBND phường, xã và cán bộ cốt cán cần tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; phối hợp chỉ đạo, thực hiện các quy định về việc cấp phép thành lập đặc biệt các nhóm lớp độc lập, giám sát, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo quy định, yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng bảng tên theo quy định.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các địa phương, các cơ sở mầm non tuân thủ Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31.12.2021 của Bộ GD-ĐT về quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

"Trong quá trình trẻ hoạt động trong ngày, giáo viên, người giữ trẻ luôn có mặt giám sát bao quát nhằm đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ trẻ mọi lúc, mọi nơi. Các cơ sở giáo dục mầm non công lập quan tâm cải tạo bố trí các khu vực chơi hợp lý, phân chia rõ ràng (khu chơi cát, nước, vận động nhà trẻ, mẫu giáo, khu khám phá thiên nhiên...), tăng cường các đồ chơi vận động liên hoàn, đồ chơi vận động gắn với thiên nhiên và có lộ trình dần thay thế các đồ chơi không phát triển vận động nhiều cho trẻ như xích đu, cầu tuột, thuyền rồng, đu quay...), tạo điều kiện cho trẻ có một môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn và phát triển toàn diện", Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu.