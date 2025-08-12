TP.HCM ngăn dạy thêm học thêm, dạy trước lớp 1 ở cơ sở mầm non

Thông tin được nêu tại cuộc họp về công tác quản lý và công tác chuyên môn với sự tham gia của các cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội các xã, phường, đặc khu, hiệu trưởng cốt cán trên toàn TP.HCM hôm 6.8, tại Sở GD-ĐT TP.HCM. Bên cạnh vấn đề dạy thêm học thêm cho trẻ tiểu học, Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết còn có tình trạng một số cơ sở ngoài công lập nhận trẻ không đúng độ tuổi theo loại hình đăng ký; vượt số trẻ quy định; thực hiện các dịch vụ ngoài quy định như tập viết chữ, luyện viết chữ đẹp cho trẻ...

Bên cạnh đó, các buổi kiểm tra trong tháng 7.2025 của Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM nhận thấy tình trạng nhiều cơ sở ngoài công lập (nhóm lớp độc lập; nhóm trẻ tối đa 7 trẻ) chủ yếu trông giữ trẻ, chưa đảm bảo công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT. Còn một số cơ sở có môi trường chưa đảm bảo an toàn cho trẻ; cơ sở vật chất không đảm bảo điều kiện như ẩm thấp, thiếu đồ chơi đồ dùng, nhà vệ sinh chật hẹp...

Tăng cường rà soát, kiểm tra dạy thêm học thêm và nhiều lĩnh vực khác trong cơ sở mầm non

Tại cuộc họp hôm 6.8, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội 168 xã, phường, đặc khu trên toàn TP.HCM phải tăng cường rà soát kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Trẻ lớp lá Trường mầm non Thành Phố, TP.HCM trong giờ làm quen chữ viết theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT ẢNH: THÚY HẰNG

Việc kiểm tra, rà soát cần bám sát Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời, về việc yêu cầu các đơn vị thực hiện bảng tên theo quy định, căn cứ tại điều 5 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Điều lệ trường mầm non.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội 168 xã, phường, đặc khu kiểm tra về công tác quản lý của các cơ sở mầm non ngoài công lập. Ví dụ như kiểm tra hồ sơ cấp phép; sĩ số trẻ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập; độ tuổi trẻ theo loại hình cấp phép (nhóm trẻ nhận trẻ từ 3 tháng - 36 tháng tuổi; lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ từ 3 tuổi - 6 tuổi; lớp mầm non độc lập nhận trẻ từ 3 tháng - 6 tuổi).

Đoàn kiểm tra cần kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định Chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT; điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phòng hoạt động của trẻ, phòng chức năng, phòng sinh hoạt, nhà vệ sinh theo quy định của Điều lệ trường mầm non và các quy định về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi do Bộ GD-ĐT ban hành...

Trẻ mầm non TP.HCM trong một hoạt động giáo dục ngày hè 2025 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội phải kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc xem môi trường sinh hoạt trong và ngoài lớp có đảm bảo an toàn, sạch sẽ, thoảng, ánh sáng đầy đủ hay không; có tổ chức các khu vực chơi học tập cho trẻ hợp lý, tạo không gian thân thiện, ấm áp để trẻ có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần hay không. Đồng thời, cần tăng cường rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống đường điện, nhóm, lớp, nhà vệ sinh, nhằm cảnh báo an toàn cho trẻ. Phía địa phương cũng phải kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước sạch, chất lượng bữa ăn, bếp ăn của trẻ tại các nhóm lớp mẫu giáo độc lập...

Đáng chú ý, về công tác giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị địa phương xã phường, đặc khu phải: "Kiểm tra môi trường học tập thân thiện, đảm bảo cho trẻ được an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần; trang bị đủ đồ dùng đồ chơi tài liệu, học liệu phục vụ cho việc giáo dục cho trẻ tại nhóm/lớp. Giám sát việc dạy thêm học thêm, không dạy trước chương trình lớp 1. Rà soát việc sử dụng các nguồn tài liệu, học liệu đã cho phép và cho trẻ hoạt động có hiệu quả. Bổ sung các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu của Bộ GD-ĐT nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao kiến thức cũng như chất lượng thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, không photo các nguồn tài liệu".

Làm quen chữ viết hoàn toàn khác với việc cầm sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 dạy trước

Trong nhiều buổi tập huấn chuyên môn, Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM nhiều lần nhấn mạnh với các cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về việc không dạy thêm học thêm trong cơ sở mầm non; không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ. Và việc cho trẻ làm quen chữ viết trong chương trình giáo dục mầm non hiện hành của Bộ GD-ĐT không phải là cô giáo mầm non cầm nguyên cuốn sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 và dạy chữ cho trẻ. Cũng không phải cô giáo mầm non chăm chăm dạy từng chữ cái trong bảng chữ cái cho trẻ, yêu cầu trẻ phải nhớ được, viết thuộc chữ đó.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết khi cho trẻ làm quen với đọc, viết ở bậc mầm non, các giáo viên nên dạy các con quy tắc ngồi thẳng lưng cho đúng, ngồi tập trung nghe cô giảng bài, khoảng cách giữa mắt và tập vở là bao nhiêu, cách cầm bút thế nào, di chuyển từ trái sang phải, từ trên xuống dưới… Đó là cái "nền" của việc học ở tiểu học cần phải hướng dẫn cho các con.

Lớp học giả định cho trẻ làm quen lớp 1 ở một trường mầm non tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Cán bộ quản lý Trường mầm non Thành Phố (đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM) lưu ý, ở bậc mầm non là "làm quen chữ viết", chứ không phải học viết chữ. Việc cho trẻ làm quen chữ trong độ tuổi mầm non khác với học chữ ở tiểu học, việc này sẽ thông qua các trò chơi, tập trung vào 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Trẻ mầm non nhìn con chữ sẽ giống như một ký hiệu để các em vẽ lại, có thể gọi là "sao chép" chữ. Điều này hoàn toàn khác với học sinh lớp 1 - các học sinh sẽ được cô giáo dạy từng chữ cái, gồm những nét gì, bắt đầu từ ô ly thứ mấy…

Thời gian qua, nhiều trường mầm non tại TP.HCM tổ chức các lớp học giả định cho trẻ lớp lá làm quen lớp 1. Trong lớp học giả định, các bộ bàn ghế chuẩn của học sinh tiểu học được sắp xếp. Trẻ em được chuẩn bị các học cụ như bảng, phấn, bút... Các trẻ cần ngồi tập trung trong 15 phút cho mỗi hoạt động làm quen chữ viết hoặc làm quen toán. các giáo viên chỉnh sửa, rèn cho các con tư thế ngồi ngay ngắn, cách lấy học cụ ra sao, cách trình bày ý kiến trước cả lớp... Những kiến thức này giúp trẻ sớm thích nghi, không "sốc" khi vào lớp 1.