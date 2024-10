Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới nhất của Chính phủ

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP nêu rõ: Sau thời hạn 2 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non có hiệu lực, nếu trường mầm non không được cho phép hoạt động giáo dục thì phòng GD-ĐT báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường.

Trường hợp trường mầm non chuyển địa điểm hoạt động giáo dục thì phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non, cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục quy định tại nghị định này. Trong đề án (theo mẫu số 02 phụ lục 1 kèm theo nghị định này), trường mầm non phải cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của trường mầm non đề nghị chuyển địa điểm.