Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
04/09/2025 03:46 GMT+7

Tin tức Năm học mới: Ngành giáo dục trước cơ hội chưa từng có; Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo, sinh viên coi chừng sập bẫy; Chủ cơ sở và bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng lãnh án tù… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.9.2025.

Năm học mới: Ngành giáo dục trước cơ hội chưa từng có

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.9.2025 - Ảnh 1.

Chưa bao giờ GD-ĐT được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước thêm khai giảng năm học mới, trao đổi với PV Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu nhiều giải pháp, thay đổi quan trọng với giáo dục phổ thông, từ việc chuẩn bị thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đánh giá lại Chương trình giáo dục phổ thông, thay đổi quan trọng trong tuyển dụng nhà giáo…

Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo, sinh viên coi chừng sập bẫy

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.9.2025 - Ảnh 2.

Nếu sinh viên bị dẫn dụ vào công việc phát tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép, sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy

ẢNH: T.N

Nhu cầu cần việc làm, cần tiền để xoay xở khi mới lên thành phố nhập học dễ khiến tân sinh viên sập các bẫy lừa, trong đó có tín dụng đen.

Chủ cơ sở và bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng lãnh án tù

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.9.2025 - Ảnh 3.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương bị tuyên 2 năm 3 tháng tù

Ảnh: Ngọc Dương

Chiều 3.9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.9.2025

Tin tức Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025): Cả nước hướng về Hà Nội, Những dấu mốc lịch sử của ngành y tế Việt Nam, Mỹ hạ thấp kỳ vọng về thượng đỉnh Nga - Ukraine… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.9.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.9.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên Năm học mới Cảnh báo chiêu trò lừa đảo phát tờ rơi Mái ấm Hoa Hồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận