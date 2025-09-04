Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.9.2025

Năm học mới: Ngành giáo dục trước cơ hội chưa từng có

Chưa bao giờ GD-ĐT được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước thêm khai giảng năm học mới, trao đổi với PV Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu nhiều giải pháp, thay đổi quan trọng với giáo dục phổ thông, từ việc chuẩn bị thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đánh giá lại Chương trình giáo dục phổ thông, thay đổi quan trọng trong tuyển dụng nhà giáo…

Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo, sinh viên coi chừng sập bẫy

Nếu sinh viên bị dẫn dụ vào công việc phát tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép, sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy ẢNH: T.N

Nhu cầu cần việc làm, cần tiền để xoay xở khi mới lên thành phố nhập học dễ khiến tân sinh viên sập các bẫy lừa, trong đó có tín dụng đen.

Chủ cơ sở và bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng lãnh án tù

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương bị tuyên 2 năm 3 tháng tù Ảnh: Ngọc Dương

Chiều 3.9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự.