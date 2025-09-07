Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
07/09/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Concert Việt hướng đến thị trường nước ngoài; Vi phạm giao thông: Phạt lao động công ích để tránh "nhờn luật"; Giải mã dấu hiệu mới về sức mạnh quân sự Trung Quốc... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.9.2025.

Concert Việt hướng đến thị trường nước ngoài

Sau các concert liên tục cháy vé trong nước, thời gian qua nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất đã hướng tới khai thác thị trường ngoài nước và bước đầu gặt hái thành công.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.9.2025 - Ảnh 1.

Các anh trai của chương trình Anh trai say hi “khuấy đảo” 7.000 khán giả tại Planet Hollywood (Las Vegas, Mỹ) cuối tháng 7.2025

ẢNH: VIEON


Vi phạm giao thông: Phạt lao động công ích để tránh "nhờn luật"

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu sửa đổi luật Xử lý vi phạm hành chính, nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.9.2025 - Ảnh 2.

Phạt lao động công ích được kỳ vọng cải thiện ý thức người vi phạm giao thông,khi phạt tiền không còn đủ sức răn đe (ảnh minh họa)

ẢNH: TIỂU NHẬT

Giải mã dấu hiệu mới về sức mạnh quân sự Trung Quốc

Tuần qua, cuộc duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc đã ít nhiều thể hiện chiến lược nâng tầm quân sự của nước này trước Mỹ.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.9.2025 - Ảnh 3.

Tên lửa chống tàu chiến YJ-17 của Trung Quốc tại cuộc duyệt binh ngày 3.9

ẢNH: REUTERS

 

