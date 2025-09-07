Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.9.2025

Concert Việt hướng đến thị trường nước ngoài

Sau các concert liên tục cháy vé trong nước, thời gian qua nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất đã hướng tới khai thác thị trường ngoài nước và bước đầu gặt hái thành công.

Các anh trai của chương trình Anh trai say hi “khuấy đảo” 7.000 khán giả tại Planet Hollywood (Las Vegas, Mỹ) cuối tháng 7.2025 ẢNH: VIEON





Vi phạm giao thông: Phạt lao động công ích để tránh "nhờn luật"

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu sửa đổi luật Xử lý vi phạm hành chính, nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích.

Phạt lao động công ích được kỳ vọng cải thiện ý thức người vi phạm giao thông,khi phạt tiền không còn đủ sức răn đe (ảnh minh họa) ẢNH: TIỂU NHẬT

Giải mã dấu hiệu mới về sức mạnh quân sự Trung Quốc

Tuần qua, cuộc duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc đã ít nhiều thể hiện chiến lược nâng tầm quân sự của nước này trước Mỹ.