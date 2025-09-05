Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mẫu xe tăng 'tương lai’ xuất hiện trong duyệt binh Trung Quốc là gì?
Video Thế giới

Mẫu xe tăng 'tương lai’ xuất hiện trong duyệt binh Trung Quốc là gì?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
05/09/2025 15:12 GMT+7

Trung Quốc ngày 3.9 đã công bố mẫu đầu tiên của xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư, được trang bị tháp pháo không người lái, radar tiên tiến, hệ thống bảo vệ chủ động và công nghệ thực tế tăng cường.

Nhìn bề ngoài, điểm khác biệt lớn nhất giữa xe tăng Type 100 mới và các phiên bản tiền nhiệm là tháp pháo không người lái, gắn vũ khí chính có lẽ là một pháo cỡ nòng 105 mm, một súng máy đồng trục và một trạm vũ khí điều khiển từ xa.

Tất cả xe tăng trong biên chế quân đội Trung Quốc cho đến nay đều được chế tạo với tháp pháo có người lái, bên trong có chỉ huy và pháo thủ. Một mẫu xe mang tính cách mạng với tháp pháo không người lái là xe tăng T-14 đã được quân đội Nga biên chế.

Tháp pháo không người lái có một số ưu điểm, bao gồm chứa nhiều đạn dược hơn, và có thể sử dụng nhiều lớp giáp hơn để bảo vệ thân xe tăng, nơi chứa kíp lái. Ngoài ra, trên nóc tháp pháo Type 100 còn được lắp đặt một hệ thống bảo vệ chủ động hoạt động với radar mảng pha bốn mặt.

Theo báo China Daily, radar này có thế phát hiện đạn pháo, rocket hoặc tên lửa đang bay tới và chỉ thị cho hệ thống bảo vệ bắn một tên lửa mini để tiêu diệt mục tiêu ở tầm gần. Ngoài ra, xe có nhiều camera và cảm biến được phân bổ quanh thân xe để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn.

China Daily dẫn lời ông Yu Shuo, một nhà quan sát công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, cho biết loại xe tăng mới này còn có khả năng điều khiển và tổ chức các máy bay không người lái và phương tiện mặt đất khác trong chiến đấu.

Ông nói các thiết bị không người lái giúp tăng tầm trinh sát và tầm bắn cho xe, cũng như cải thiện khả năng sống sót cho kíp lái.

Trung Quốc ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu ‘mang tính cách mạng’ - Ảnh 1.

Đội hình tấn công mặt đất tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh chống phát xít thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 3.9.2025

ẢNH: REUTERS

Một nhà nghiên cứu vũ khí khác nhận định rằng dù có nhiều người cho rằng xe tăng đã trở nên lỗi thời sau khi chứng kiến “những câu chuyện bi thảm về xe tăng trong các cuộc xung đột gần đây”, thực tế cho thấy những cỗ máy khổng lồ này vẫn chưa thể bị thay thế trong chiến tranh thiết giáp và các hoạt động chống nổi dậy.

Theo ông, các nhà thiết kế và kỹ sư tại các cường quốc quân sự đã đạt được sự đồng thuận chung về các yếu tố thiết yếu mà xe tăng thế hệ tiếp theo cần có, đó là cần bao gồm hệ thống động cơ dùng điện, một hệ thống phòng thủ chủ động, một tháp pháo không người lái, bộ xử lý thông tin chiến trường và khả năng tác chiến tập trung vào mạng.

Xe tăng chủ lực hiện tại của quân đội Trung Quốc là Type 99A, một loại xe tăng thế hệ thứ ba dùng động cơ diesel, giáp phản ứng nổ, pháo nòng trơn 120mm và hệ thống kiểm soát bắn tiên tiến.

Trong lễ duyệt binh ngày 3.9, ngoài xe tăng Type 100, Trung Quốc còn trình làng mẫu xe hỗ trợ chiến đấu Type 100, cũng như phiên bản xe tăng nâng cấp Type 99B.

Tin liên quan

Tổng thống Putin nói về đoạn trò chuyện với Chủ tịch Tập bị rò rỉ

Tổng thống Putin nói về đoạn trò chuyện với Chủ tịch Tập bị rò rỉ

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng ông đã trò chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về khả năng trường thọ của con người, như nội dung trong đoạn hội thoại bị rò rỉ tại lễ diễu binh.

Các vũ khí đáng chú ý trong duyệt binh ở Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

xe tăng Trung Quốc nga Bắc kinh vũ khí Pháo thủ tháp pháo Tầm bắn quân đội Duyệt binh động cơ diesel Type 100 Type 99A xe tăng Type 100 xung đột duyệt binh Trung Quốc xe tăng chiến đấu chủ lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận