Mẫu xe tăng 'tương lai’ xuất hiện trong duyệt binh Trung Quốc là gì?

Nhìn bề ngoài, điểm khác biệt lớn nhất giữa xe tăng Type 100 mới và các phiên bản tiền nhiệm là tháp pháo không người lái, gắn vũ khí chính có lẽ là một pháo cỡ nòng 105 mm, một súng máy đồng trục và một trạm vũ khí điều khiển từ xa.

Tất cả xe tăng trong biên chế quân đội Trung Quốc cho đến nay đều được chế tạo với tháp pháo có người lái, bên trong có chỉ huy và pháo thủ. Một mẫu xe mang tính cách mạng với tháp pháo không người lái là xe tăng T-14 đã được quân đội Nga biên chế.

Tháp pháo không người lái có một số ưu điểm, bao gồm chứa nhiều đạn dược hơn, và có thể sử dụng nhiều lớp giáp hơn để bảo vệ thân xe tăng, nơi chứa kíp lái. Ngoài ra, trên nóc tháp pháo Type 100 còn được lắp đặt một hệ thống bảo vệ chủ động hoạt động với radar mảng pha bốn mặt.

Theo báo China Daily, radar này có thế phát hiện đạn pháo, rocket hoặc tên lửa đang bay tới và chỉ thị cho hệ thống bảo vệ bắn một tên lửa mini để tiêu diệt mục tiêu ở tầm gần. Ngoài ra, xe có nhiều camera và cảm biến được phân bổ quanh thân xe để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn.

China Daily dẫn lời ông Yu Shuo, một nhà quan sát công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, cho biết loại xe tăng mới này còn có khả năng điều khiển và tổ chức các máy bay không người lái và phương tiện mặt đất khác trong chiến đấu.

Ông nói các thiết bị không người lái giúp tăng tầm trinh sát và tầm bắn cho xe, cũng như cải thiện khả năng sống sót cho kíp lái.

Đội hình tấn công mặt đất tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh chống phát xít thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 3.9.2025 ẢNH: REUTERS

Một nhà nghiên cứu vũ khí khác nhận định rằng dù có nhiều người cho rằng xe tăng đã trở nên lỗi thời sau khi chứng kiến “những câu chuyện bi thảm về xe tăng trong các cuộc xung đột gần đây”, thực tế cho thấy những cỗ máy khổng lồ này vẫn chưa thể bị thay thế trong chiến tranh thiết giáp và các hoạt động chống nổi dậy.

Theo ông, các nhà thiết kế và kỹ sư tại các cường quốc quân sự đã đạt được sự đồng thuận chung về các yếu tố thiết yếu mà xe tăng thế hệ tiếp theo cần có, đó là cần bao gồm hệ thống động cơ dùng điện, một hệ thống phòng thủ chủ động, một tháp pháo không người lái, bộ xử lý thông tin chiến trường và khả năng tác chiến tập trung vào mạng.

Xe tăng chủ lực hiện tại của quân đội Trung Quốc là Type 99A, một loại xe tăng thế hệ thứ ba dùng động cơ diesel, giáp phản ứng nổ, pháo nòng trơn 120mm và hệ thống kiểm soát bắn tiên tiến.

Trong lễ duyệt binh ngày 3.9, ngoài xe tăng Type 100, Trung Quốc còn trình làng mẫu xe hỗ trợ chiến đấu Type 100, cũng như phiên bản xe tăng nâng cấp Type 99B.