Thế giới

Nga nói kiểm soát phân nửa thành phố Kupiansk, Ukraine bác bỏ

Thụy Miên
Thụy Miên
04/09/2025 07:52 GMT+7

Hôm 3.9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã kiểm soát 'khoảng 50%' thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine, nhưng chính quyền Kyiv bác bỏ thông tin này.

Russia says it captures 'about half' of Ukrainian city Kupiansk, Kyiv denies report - Ảnh 1.

Nga phá hủy bệ phóng tên lửa Ukraine trên lãnh thổ nước này

ảnh: bộ quốc phòng Nga

Từ lâu Kupiansk đã trở thành tâm điểm của các hoạt động quân sự gia tăng và các cuộc giao tranh ác liệt của cả hai phía. Lực lượng Nga từng kiểm soát thành phố trong những tuần đầu tiên của chiến sự, trước khi quân Ukraine giành lại lại vào cuối năm 2022.

Hiện phần lớn thành phố bị lâm vào cảnh tàn phá, trong bối cảnh quân đội Moscow muốn giành lại quyền kiểm soát nơi này theo một phần của cuộc tây tiến được triển khai chậm rãi dọc theo một phần của chiến tuyến dài hơn 1.000 km.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video quay từ drone cho thấy một binh sĩ cầm cờ Nga đứng trên một con đường của thành phố, theo TASS.

Ukraine nói giành lại 2 làng, Nga vẫn mở rộng lãnh thổ kiểm soát

Tuy nhiên, Quân đoàn số 10 của Ukraine phủ nhận trên Telegram về việc Nga kiểm soát phần nào nơi này, và khẳng định đoạn video chỉ là sản phẩm dàn dựng mang tính tuyên truyền.

"Mọi âm mưu như thế đều chẳng đi đến đâu", Quân đoàn số 10 của Ukraine phát biểu kèm theo video clip của mình, trong đó ghi lại cảnh một đơn vị Nga bị tấn công.

Trung tâm Phòng chống tin giả, cơ quan chính thức của Ukraine, cũng lên tiếng, khẳng định bất kỳ tuyên bố nào của Nga về việc đã tiến quân vào Kupiansk là hoàn toàn sai sự thật và chỉ là chiến dịch tuyên truyền.

Deepstate, một blog chiến sự của Ukraine chuyên sử dụng dữ liệu mã nguồn mở để phân tích bản đồ chiến sự, cho biết việc binh sĩ Nga giương cờ Nga đã xảy ra ở vùng rìa phía nam thành phố, khu vực vẫn chưa phân định bên nào kiểm soát.

Trong báo cáo vào chiều tối 3.9, Văn phòng Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã xảy ra đụng độ vũ trang ở đoạn Kupiansk.

Báo cáo cũng liệt kê gần 50 đợt tấn công do lực lượng Nga phát động nhằm tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine gần Pokrovsk, một trong những trọng điểm của chiến dịch Nga ở Donetsk.

Khám phá thêm chủ đề

