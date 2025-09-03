Nga nói cởi mở đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh 'thực tế lãnh thổ mới'

Một khu vực tại thành phố Bila Tserkva (tỉnh Kyiv, Ukraine) bị UAV tấn công hôm 2.9 ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent đưa tin Nga triển khai một làn sóng tấn công mới nhằm vào các khu vực ở phía tây Ukraine trong đêm 2.9 và rạng sáng 3.9.

Các vụ nổ được ghi nhận ở thành phố Rivne (tỉnh Rivne, Ukraine) vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 3.9. Tiếng hỏa lực phòng không của Ukraine cũng được ghi nhận từ 2 giờ đến 2 giờ 30 cùng ngày tại Lviv (tỉnh Lviv, Ukraine).

Tại tỉnh Kyiv, một máy bay không người lái (UAV) bị bắn rơi ở thị trấn Vyshhorod, gây hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư, theo Tỉnh trưởng Mykola Kalashnyk. Không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ tấn công.

Không quân Ukraine cho biết gần như tất cả các tỉnh của Ukraine phát cảnh báo không kích suốt đêm do các UAV của Nga tiến đến. Theo giới quan sát, Nga đang gia tăng các đợt tấn công vào các thành phố của Ukraine trong những tuần gần đây, dù Moscow thể hiện sự cởi mở trong việc theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình.

Nga chưa bình luận về đợt tấn công trên. Trước nay Nga và Ukraine luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường và các công trình dân sự của đối phương.

Reuters ngày 3.9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng đối thoại với Ukraine sẽ tiếp tục nhưng "những thực tế lãnh thổ mới" phải được công nhận và các cơ chế bảo đảm an ninh mới phải được hình thành.

"Để hòa bình có thể bền vững, những thực tế lãnh thổ mới… phải được công nhận và chính thức hóa bằng các thuật ngữ pháp lý quốc tế", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kompas của Indonesia, với bản ghi được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

"Một hệ thống bảo đảm an ninh mới cho Nga và Ukraine phải được hình thành như một yếu tố không thể tách rời trong cấu trúc an ninh toàn châu lục, dựa trên sự bình đẳng và không thể chia cắt ở khu vực Á - Âu", ông phát biểu.

Nhà ngoại giao này cho biết lãnh đạo các phái đoàn Nga và Ukraine đang liên lạc trực tiếp và dự kiến đàm phán sẽ tiếp tục.

"Ba vòng đàm phán đã diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và đã đạt được một số tiến triển nhất định về các vấn đề nhân đạo, như trao đổi tù binh và người bị giam giữ, hồi hương thi thể... Ngoài ra, mỗi bên cũng đã trình bày quan điểm của mình về những điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột. Các trưởng đoàn vẫn duy trì liên lạc trực tiếp. Chúng tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", ông Lavrov cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình vẫn là ưu tiên của Nga.

Liên quan nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Đài Vesti ngày 2.9 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga cởi mở với việc "hợp tác 3 bên" cùng Mỹ và Ukraine.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cho thấy một sự thay đổi so với lập trường trước đây của Moscow là từ chối bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc giám sát nhà máy của Ukraine. Chi tiết về khả năng hợp tác như vậy vẫn chưa được làm rõ.