Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Nga nói cởi mở đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh 'thực tế lãnh thổ mới'

Khánh An
Khánh An
03/09/2025 08:36 GMT+7

Nga triển khai đợt tập kích ồ ạt nhằm vào các thành phố phía tây Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này cởi mở với đàm phán nhưng phải bao gồm 'thực tế lãnh thổ mới'.

Nga tập kích phía tây Ukraine, nhấn mạnh 'thực tế lãnh thổ mới' - Ảnh 1.

Một khu vực tại thành phố Bila Tserkva (tỉnh Kyiv, Ukraine) bị UAV tấn công hôm 2.9

ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent đưa tin Nga triển khai một làn sóng tấn công mới nhằm vào các khu vực ở phía tây Ukraine trong đêm 2.9 và rạng sáng 3.9.

Các vụ nổ được ghi nhận ở thành phố Rivne (tỉnh Rivne, Ukraine) vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 3.9. Tiếng hỏa lực phòng không của Ukraine cũng được ghi nhận từ 2 giờ đến 2 giờ 30 cùng ngày tại Lviv (tỉnh Lviv, Ukraine).

Tại tỉnh Kyiv, một máy bay không người lái (UAV) bị bắn rơi ở thị trấn Vyshhorod, gây hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư, theo Tỉnh trưởng Mykola Kalashnyk. Không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ tấn công.

Không quân Ukraine cho biết gần như tất cả các tỉnh của Ukraine phát cảnh báo không kích suốt đêm do các UAV của Nga tiến đến. Theo giới quan sát, Nga đang gia tăng các đợt tấn công vào các thành phố của Ukraine trong những tuần gần đây, dù Moscow thể hiện sự cởi mở trong việc theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình.

Ukraine tung video bắn 3 tên lửa tầm xa mới, ông Zelensky đe dọa ‘tấn công sâu’ vào Nga

Nga chưa bình luận về đợt tấn công trên. Trước nay Nga và Ukraine luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường và các công trình dân sự của đối phương.

Reuters ngày 3.9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng đối thoại với Ukraine sẽ tiếp tục nhưng "những thực tế lãnh thổ mới" phải được công nhận và các cơ chế bảo đảm an ninh mới phải được hình thành.

"Để hòa bình có thể bền vững, những thực tế lãnh thổ mới… phải được công nhận và chính thức hóa bằng các thuật ngữ pháp lý quốc tế", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kompas của Indonesia, với bản ghi được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

"Một hệ thống bảo đảm an ninh mới cho Nga và Ukraine phải được hình thành như một yếu tố không thể tách rời trong cấu trúc an ninh toàn châu lục, dựa trên sự bình đẳng và không thể chia cắt ở khu vực Á - Âu", ông phát biểu.

Nhà ngoại giao này cho biết lãnh đạo các phái đoàn Nga và Ukraine đang liên lạc trực tiếp và dự kiến đàm phán sẽ tiếp tục.

"Ba vòng đàm phán đã diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và đã đạt được một số tiến triển nhất định về các vấn đề nhân đạo, như trao đổi tù binh và người bị giam giữ, hồi hương thi thể... Ngoài ra, mỗi bên cũng đã trình bày quan điểm của mình về những điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột. Các trưởng đoàn vẫn duy trì liên lạc trực tiếp. Chúng tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", ông Lavrov cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình vẫn là ưu tiên của Nga.

Liên quan nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Đài Vesti ngày 2.9 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga cởi mở với việc "hợp tác 3 bên" cùng Mỹ và Ukraine.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cho thấy một sự thay đổi so với lập trường trước đây của Moscow là từ chối bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc giám sát nhà máy của Ukraine. Chi tiết về khả năng hợp tác như vậy vẫn chưa được làm rõ.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.287: Ukraine giành lại 2 làng, Nga tập trung 100.000 quân gần Pokrovsk?

Chiến sự Ukraine ngày 1.287: Ukraine giành lại 2 làng, Nga tập trung 100.000 quân gần Pokrovsk?

Quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại 2 ngôi làng thuộc tỉnh Donetsk, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine mất gần 1.300 lính chỉ trong 24 giờ.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Lãnh thổ nga putin lavrov Kyiv Tập kích UAV đàm phán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận