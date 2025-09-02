Chiến sự Ukraine ngày 1.286: Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu tại Crimea

Một trực thăng Mi-8 của quân đội Nga ẢNH: AFP

Trang The Kyiv Independent ngày 1.9 dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết các đơn vị thuộc cơ quan này đã phá hủy 2 trực thăng Mi-8 và một tàu kéo của quân đội Nga ở Crimea.

Các máy bay không người lái (UAV) đã tấn công Căn cứ Không quân Hvardiiske, cách thành phố Simferopol khoảng 13 km, phá hủy các trực thăng trị giá ước tính 20 - 30 triệu USD.

Một tàu kéo quân sự, được cho là BUK-2190, cũng bị tấn công ở vịnh Sevastopol, nơi tình báo Ukraine đã lái UAV tự sát đánh trúng trực tiếp con tàu.

Tổng thống Zelensky đe dọa sẽ có ‘các cuộc tấn công sâu mới’ vào Nga

Mi-8 là trực thăng vận tải đa năng do Liên Xô cũ thiết kế, được Nga sử dụng rộng rãi để chở quân, vận chuyển hàng hóa, sơ tán y tế, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu có vũ trang.

Tàu kéo BUK-2190 hỗ trợ hoạt động hải quân trong các cảng và vịnh. Con tàu bị nhắm mục tiêu được một đơn vị đặc nhiệm hải quân Nga sử dụng, đơn vị này phụ trách các hoạt động phá hoại dưới nước.

"Thiệt hại đối với tàu kéo đã làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến của đơn vị tinh nhuệ Nga", theo HUR.

Cũng trong ngày 1.9, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết đã phá hủy radar của hệ thống phòng không S-300 của Nga tại sân bay Saky ở Crimea.

Cuộc tấn công diễn ra trong đêm 30.8, với kênh Telegram Crimean Wind đưa tin cùng ngày rằng có các vụ nổ và một đám cháy gần căn cứ.

"Radar của tổ hợp S-300 đã bị phá hủy tại sân bay quân sự ở làng Saky", Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết trong một thông cáo.

S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên Xô cũ thiết kế, đến nay vẫn đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Nga. Các đơn vị radar của hệ thống này cung cấp cảnh báo sớm, theo dõi mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn nhằm vào máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Căn cứ không quân Saky, nằm ở phía tây Crimea, là trung tâm then chốt cho các hoạt động của Nga ở biển Đen.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tài sản quân sự Nga trên bán đảo Crimea. Ngày 28.8, tình báo quân sự Ukraine báo cáo đã phá hủy radar 91N6E của Nga, thuộc hệ thống S-400.

Trong khi đó, Không quân Ukraine hôm 1.9 cho biết lực lượng Nga đã phóng 86 UAV tấn công và nghi binh, trong đó phòng không đã đánh chặn được 76 chiếc. Mười chiếc khác đã đánh trúng 6 địa điểm.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường trong xung đột.

Nghi phạm vụ bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắt, đang cho lời khai

Nghi vấn mới trong vụ ám sát cựu quan chức Ukraine

Hãng tin Reuters ngày 1.9 dẫn lời Cảnh sát trưởng quốc gia Ukraine Ivan Vyhivskyi bày tỏ nghi ngờ có sự dính líu của Nga trong vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy, sau khi một nghi phạm bị bắt giữ.

Ông cho biết kẻ nổ súng đã giả dạng làm nhân viên giao hàng và bắn 8 phát trong vụ tấn công hôm 30.8 tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

"Hắn ta đã chuẩn bị trong một thời gian dài, theo dõi, lên kế hoạch và cuối cùng bóp cò… Có sự dính líu của Nga", ông viết trên Facebook nhưng không đưa ra bằng chứng.

Ông Vadym Onyshchenko, người đứng đầu đơn vị tình báo nội địa SBU của Ukraine tại khu vực trên cho biết khả năng đó đang được điều tra nhưng chưa thu thập được bằng chứng chứng minh.

Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc hay phản hồi trước cáo buộc dính líu. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy lý do vì sao ông Parubiy (54 tuổi) trở thành mục tiêu.

Ông Parubiy từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016- 2019 và đã góp phần lãnh đạo các cuộc biểu tình năm 2013 - 2014 dẫn đến việc lật đổ Tổng thống thân Nga khi đó của Ukraine là ông Viktor Yanukovich.

Ông Parubiy cũng từng là Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine từ tháng 2-8.2014, giai đoạn Nga sáp nhập bán đảo Crimea và lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn bắt đầu giao tranh với quân đội chính phủ ở miền đông Ukraine.

Ông Putin chỉ trích phương Tây

Hãng TASS ngày 1.9 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những nỗ lực không ngừng của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine gia nhập NATO là một trong những nguyên nhân chính của cuộc xung đột Ukraine.

Ông chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng nảy sinh chủ yếu do "cuộc đảo chính ở Kyiv năm 2014 vốn bị phương Tây kích động".

"Nguyên nhân thứ 2 của cuộc khủng hoảng là những nỗ lực không ngừng của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào NATO. Như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, điều này tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga", ông phát biểu khi đến Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo Tổng thống Nga, hậu quả của cuộc đảo chính năm 2014 là "ban lãnh đạo chính trị của đất nước, vốn không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO, đã bị loại bỏ."

Sau các cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Putin hôm 1.9 nói rằng vấn đề mở rộng về phía đông của NATO phải được giải quyết thì mới có thể đạt được hòa bình bền vững ở Ukraine.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Putin, Thủ tướng Modi bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine sẽ sớm tiến tới chấm dứt cuộc chiến, theo Reuters.

Cũng sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga bên lề hội nghị trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Ankara cho biết đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp công bằng và lâu dài để chấm dứt chiến sự ở Ukraine, và rằng các cuộc đàm phán giữa các bên tại Istanbul đang góp phần vào nỗ lực hòa bình.