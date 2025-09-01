Chiến sự Ukraine ngày 1.285: Ukraine lên kế hoạch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động tích cực theo đúng cách cần thiết cho việc phòng thủ của Ukraine. Lực lượng và nguồn lực đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch", Tổng thống Zelensky ngày 31.8 viết trên nền tảng X sau cuộc gặp với tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kyiv ngày 25.8.2025 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào các cơ sở điện ở miền bắc và miền nam Ukraine đêm 30.8 đã khiến gần 60.000 khách hàng không có điện, theo Đài CBC.

DTEK - Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - cho hay UAV của Nga đã tấn công 4 cơ sở năng lượng ở khu vực Odessa đêm 30.8 và chính quyền địa phương báo cáo rằng 29.000 người đã bị mất điện vào sáng sớm 31.8. DTEK cho biết công việc sửa chữa khẩn cấp sẽ bắt đầu ngay khi tình hình an toàn.

Ông Oleh Kiper, Thống đốc vùng Odessa, báo cáo thành phố cảng Chornomorsk (ngoại ô Odessa) bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều ngôi nhà và tòa nhà hành chính cũng bị hư hại.

Bên cạnh đó, phía Ukraine tố UAV của Nga cũng nhắm vào khu vực Chernihiv, phía bắc Ukraine vào sáng sớm 31.8, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến 30.000 hộ gia đình bị mất điện.

Hiện trường một tòa nhà chung cư bị tấn công bằng UAV tại Zaporizhzhia, Ukraine ngày 30.8.2025 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, giới chức Ukraine ngày 31.8 cáo buộc các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Theo The Kyiv Independent, Nga đã phát động một làn sóng tên lửa và UAV ồ ạt vào các khu vực Zaporizhzhia, Dnipro, Kherson, Odessa và nhiều nơi khác ở Ukraine.

Lực lượng không quân Nga đã triển khai 142 UAV tấn công và mồi bẫy loại Shahed trong vụ tấn công. Lực lượng Ukraine đã chặn 126 UAV tại 10 địa điểm khác nhau.

Về phần mình, Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 31.8 cho hay nước này đã bắn hạ 112 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua, đồng thời xác nhận các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine vì chúng được sử dụng cho mục đích quân sự. Nga luôn khẳng định không tấn công dân thường và mục tiêu dân sự.

Cùng ngày, Thống đốc Volgograd Andrey Bocharov cho biết hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào vùng Volgograd (miền nam Nga). Ông Bocharov cho hay thêm rằng các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn ở phía nam Volgograd, nhưng sau đó đã nhanh chóng được dập tắt.

Con đường hòa bình nhiều thách thức

Điện Kremlin cho rằng các quốc gia châu Âu đang cản trở nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi Moscow thấy những dấu hiệu thực sự rằng Kyiv sẵn sàng cho hòa bình.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng một số thành phần ở châu Âu đang tiếp tục cản trở nỗ lực của Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine. "Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy sự đáp lại từ Kyiv trong vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt", theo TASS dẫn lời ông Peskov.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga gần đây đã làm suy yếu nỗ lực chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 31.8 cho hay rằng ông đã chuẩn bị tinh thần cho chiến sự ở Ukraine sẽ kéo dài vì một cuộc xung đột thường kết thúc bằng thất bại quân sự hoặc kiệt quệ kinh tế. Ông Merz cho rằng những kịch bản trên đều chưa có ở Nga hay Ukraine.

Nhà lãnh đạo Đức kêu gọi những nỗ lực được thực hiện thông qua các sáng kiến ngoại giao chuyên sâu nhằm chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt, song cảnh báo quá trình này không thể "trả giá bằng sự đầu hàng của Ukraine" vì khi đó Nga sẽ có thể nhắm mục tiêu vào một quốc gia khác, theo Reuters.

Ông Merz bỏ ngỏ về vấn đề có thể triển khai quân đội Đức tới Ukraine như một phần của cam kết an ninh trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Giáo hoàng Leo XIV ngày 31.8 đã kêu gọi các bên ngừng bắn và đối thoại.

Hơn 2.000 quân nhân CSTO tập trận tại Belarus

Hơn 2.000 quân nhân và 450 khí tài quân sự hiện tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tại Belarus, theo TASS ngày 31.8. Theo đó, các đơn vị thuộc Lực lượng phản ứng nhanh tập thể CSTO từ Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan đã tham gia tập trận.

Phát biểu với các đại biểu tham gia cuộc tập trận, Đại tướng Andrey Serdyukov, Tổng Tham mưu trưởng CSTO, lưu ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự ở sườn phía đông, bao gồm cả khu vực gần biên giới Belarus và Nga.

Theo ông Serdyukov, xét theo diễn biến tình hình hiện tại, ưu tiên của CSTO là tiến hành các cuộc tập trận tác chiến và chiến đấu chung chất lượng cao. Mục tiêu chính là xây dựng các nhiệm vụ tác chiến và chiến đấu chung để đảm bảo việc triển khai các đội hình quân khu vực.

Về phần mình, Tổng Tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveyko phát biểu rằng quân nhân sẽ thực hành đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp trong cuộc tập trận. Theo ông Muraveyko, các cuộc tập trận sẽ bao gồm các phương pháp tác chiến hiện đại nhất dựa trên kinh nghiệm xung đột quân sự gần đây, bao gồm sử dụng UAV, hệ thống robot, thiết bị tác chiến điện tử và thiết bị liên lạc với hệ thống công nghệ mới nhất.