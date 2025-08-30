Chiến sự Ukraine ngày 1.283: châu Âu tính toán vùng đệm tại Ukraine

Nga tập hợp 100.000 quân gần Pokrovsk?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.8 cho biết Nga đang xây dựng lực lượng với khoảng 100.000 binh sĩ tập hợp gần thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk của Ukraine), nơi lực lượng Kyiv đang cố thủ ở mặt trận miền đông Ukraine, AFP đưa tin.

Ông Zelensky cho rằng Moscow đang chuẩn bị các chiến dịch tấn công trong bất kỳ lúc nào. Pokrovsk từ lâu được xem là mục tiêu chiến lược mà Nga muốn kiểm soát, nhằm cắt đứt tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine và gây sức ép để tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời họp báo ngày 29.8 ẢNH: AP

Vào ngày 29.8, quân đội Ukraine tuyên bố thực hiện đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tỉnh Bryansk của Nga, đánh trúng cơ sở sản xuất dầu mỏ. Kyiv nói rằng nhà máy này bơm dầu diesel qua các đường ống dẫn dầu chính, với công suất đạt 10,5 triệu tấn/năm. Điều này tương tự với mục tiêu chủ đạo của Kyiv trong tuần này, khi quân đội Ukraine được cho là đã tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng đặt tại lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, quân đội Nga ngày 29.8 tuyên bố chiến dịch quân sự kéo dài 1 tuần đã kiểm soát dc 6 khu định cư ở tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk. Quân đội Ukraine hôm 27.8 xác nhận lực lượng Nga đã tiến vào Dnipropetrovsk, tuy nhiên phủ nhận các tuyên bố Moscow kiểm soát lãnh thổ ở tỉnh này. Tỉnh trưởng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov nói rằng quân đội Ukraine đã tấn công vào tỉnh này với khoảng 110 UAV trong ngày 29.8, theo TASS.

Ukraine lần đầu thừa nhận Nga đã tiến vào Dnipropetrovsk

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đã có 173 cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine trong 24 giờ, tính đến sáng 29.8. Hai mặt trận căng thẳng nhất nằm ở thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine) và Pokrovsk.

Lực lượng Nga cũng tuyên bố cắt đứt một số tuyến đường được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế tại Donetsk, gồm tuyến nối 2 thành phố Dobropillya - Kramatorsk. Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối thủ.

Quân đội Ukraine tham gia huấn luyện tại tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 29.8 ẢNH: AP

Châu Âu tính lập vùng đệm tại Ukraine

Các nhà lãnh đạo châu Âu được cho là đang xem xét việc lập ra một vùng đệm quân sự kéo dài 40 km ngăn giữa biên giới Nga và Ukraine, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn và phương án cho hậu xung đột tại Ukraine.

Kyiv Post ngày 29.8 đưa tin đề xuất về vùng đệm là một trong số nhiều đề xuất mà các quan chức châu Âu cân nhắc, khi việc tìm kiếm giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột tại Ukraine đang rơi vào bế tắc.

Theo các nguồn thạo tin, Mỹ không tham gia quá trình đàm phán trên, trong khi các quan chức châu Âu đang có những bất đồng về phân chia cụ thể khu vực vùng đệm. Đồng thời, chưa rõ liệu Ukraine có đồng ý với ý tưởng này hay không, khi đề xuất trên có thể đồng nghĩa Kyiv phải nhượng bộ lãnh thổ.

Phó tướng của ông Trump nói Nga đã nhượng bộ để giải quyết xung đột Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây đã bác bỏ ý tưởng này, nói rằng: "Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ Ukraine đã nằm trong Hiến pháp Ukraine. Người dân Ukraine sẽ không trao đất đai của mình".

Các nguồn tin cho biết Moscow đã chấp nhận ý tưởng lập vùng đệm, vốn phù hợp với lập trường mà Nga từng đề cập, đó là thiết lập một vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga và Ukraine. Moscow chưa bình luận thông tin này.

Các quan chức châu Âu cũng thảo luận về điều lực lượng an ninh đến vùng đệm, với khoảng 4.000 - 60.000 binh sĩ. Dù vậy, Ukraine nhiều khả năng sẽ nắm vai trò chính trong việc triển khai nhân sự. Theo tờ Politico, một số đồng minh phương Tây lo ngại ý tưởng lập vùng đệm thực tế có thể khiến Ukraine có nguy cơ bị Nga tiếp tục tấn công hơn.

Trực thăng lấy nước để dập lửa đám cháy tại thành phố Kyiv, Ukraine ngày 28.8 ẢNH: REUTERS

Trong ngày 29.8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có những phản hồi trước thông tin phương Tây thảo luận về kịch bản đảm bảo an ninh cho Ukraine. Bà Maria Zakharova nói rằng việc đảm bảo an ninh Ukraine nên được xem là kết quả sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình, thay vì là điều kiện tiên quyết để đàm phán.

"Bảo đảm an ninh phải dựa trên sự hiểu biết chung tôn trọng lợi ích an ninh của Nga", bà nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các sáng kiến của phương Tây đang theo hướng kế hoạch một chiều nhằm kiềm chế Nga, đồng thời kéo Ukraine vào sát với quỹ đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Châu Âu cam kết tiếp sức cho Ukraine

The Guardian đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức ngày 29.8. Tại cuộc họp, các bên đã ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề hợp tác chiến lược, trong đó Berlin và Paris cam kết cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine.

Ông Macron nói rằng hòa bình kéo dài tại Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Ukraine nhận được bảo đảm an ninh chặt chẽ. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã đặt ra thời hạn là ngày 1.9 để Nga bày tỏ thiện chí đàm phán chấm dứt xung đột. Ông Zelensky kêu gọi các nước châu Âu nên có những biện pháp nhằm vào Nga nếu Moscow không phản hồi sau thời hạn trên. Nga chưa bình luận về tuyên bố này.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas ngày 29.8 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở rộng các hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm đào tạo và tham vấn cho Kyiv sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt xung đột.

Trong ngày 29.8, ngoại trừ Hungary, 26 thành viên EU đã ra tuyên bố chung lên án vụ tấn công của Nga vào thủ đô Kyiv (Ukraine) hôm 28.8. Tuyên bố nêu rõ cam kết tiếp tục và tăng cường hỗ trợ Ukraine, cũng như tăng tốc thảo luận để đưa ra phương án cấm vận Nga.