Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Nga bác tin thả UAV sang Đức theo dõi tuyến vận chuyển vũ khí Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/08/2025 14:11 GMT+7

Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin từ tờ báo Mỹ nêu rằng Nga có UAV theo dõi các tuyến đường để Mỹ và đồng minh chuyển vũ khí đến châu Âu.

Trước thông tin báo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu, nói rằng Nga đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) để theo dõi hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây, Điện Kremlin đã phủ nhận việc này.

Tờ báo ngày 28.8 dẫn lời các quan chức cáo buộc Moscow hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Nga đã sử dụng UAV do thám để theo dõi những tuyến đường vận chuyển vũ khí tại miền đông Đức được quân đội Mỹ và châu Âu sử dụng. Các quan chức cho rằng điều này giúp Nga thu thập nhiều thông tin tình báo, hỗ trợ hoạt động phá hoại hoặc mang lại lợi thế cho các đơn vị Nga tham chiến trong xung đột tại Ukraine.

Nga bác tin dùng UAV theo dõi chuyến hàng chở vũ khí Mỹ - Ảnh 1.

Lựu pháo M777 của Mỹ được đưa lên vận tải cơ C-17 để chuyển đến Ukraine

ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow chưa có thời gian để theo dõi kỹ câu chuyện. "Tuy nhiên, thật khó để tưởng tượng điều này. Nếu nó thực sự xảy ra, phía Đức sẽ thấy rõ và họ khó lòng giữ im lặng. Do đó, đây giống như lại thêm một bài báo giả mạo”, Reuters ngày 29.8 dẫn lời ông Peskov nói.

The New York Times và tờ WirtschaftsWoche tại Đức cũng đưa tin các UAV khả nghi hoạt động nhiều ở bang Thuringia, miền đông nước Đức.

“Chúng tôi đã biết về các báo cáo liên quan đến việc nhìn thấy UAV. Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến hiện tại và trao đổi với các đồng minh”, một quan chức Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

UAV Ukraine nổ tung ở Estonia

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc UAV bay qua các cảng biển và nhà ga đường sắt không phải điều bất ngờ. "Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm được gì nhiều với vấn đề này", ông nói.

Các quan chức Mỹ và Đức từng cáo buộc Nga đứng sau những hoạt động gây rối và phá hoại hạ tầng tại châu Âu. Moscow nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Tin liên quan

Máy bay do thám Nga xuất hiện nhiều bất thường gần Alaska, NORAD điều F-16 ngăn chặn

Máy bay do thám Nga xuất hiện nhiều bất thường gần Alaska, NORAD điều F-16 ngăn chặn

Bộ Tư Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) trong tuần qua đã 4 lần điều động các máy bay chiến đấu F-16 ngăn chặn các máy bay do thám Nga gần Alaska (Mỹ), một hoạt động đột ngột gia tăng dọc biên giới Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

nga UAV theo dõi Mỹ vũ khí UKRAINE đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận