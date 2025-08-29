Nga bác tin thả UAV sang Đức theo dõi tuyến vận chuyển vũ khí Mỹ

Trước thông tin báo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu, nói rằng Nga đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) để theo dõi hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây, Điện Kremlin đã phủ nhận việc này.

Tờ báo ngày 28.8 dẫn lời các quan chức cáo buộc Moscow hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Nga đã sử dụng UAV do thám để theo dõi những tuyến đường vận chuyển vũ khí tại miền đông Đức được quân đội Mỹ và châu Âu sử dụng. Các quan chức cho rằng điều này giúp Nga thu thập nhiều thông tin tình báo, hỗ trợ hoạt động phá hoại hoặc mang lại lợi thế cho các đơn vị Nga tham chiến trong xung đột tại Ukraine.

Lựu pháo M777 của Mỹ được đưa lên vận tải cơ C-17 để chuyển đến Ukraine ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow chưa có thời gian để theo dõi kỹ câu chuyện. "Tuy nhiên, thật khó để tưởng tượng điều này. Nếu nó thực sự xảy ra, phía Đức sẽ thấy rõ và họ khó lòng giữ im lặng. Do đó, đây giống như lại thêm một bài báo giả mạo”, Reuters ngày 29.8 dẫn lời ông Peskov nói.

The New York Times và tờ WirtschaftsWoche tại Đức cũng đưa tin các UAV khả nghi hoạt động nhiều ở bang Thuringia, miền đông nước Đức.

“Chúng tôi đã biết về các báo cáo liên quan đến việc nhìn thấy UAV. Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến hiện tại và trao đổi với các đồng minh”, một quan chức Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

UAV Ukraine nổ tung ở Estonia

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc UAV bay qua các cảng biển và nhà ga đường sắt không phải điều bất ngờ. "Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm được gì nhiều với vấn đề này", ông nói.

Các quan chức Mỹ và Đức từng cáo buộc Nga đứng sau những hoạt động gây rối và phá hoại hạ tầng tại châu Âu. Moscow nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.