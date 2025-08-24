Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Đức thừa nhận nền kinh tế đang khủng hoảng cấu trúc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/08/2025 08:49 GMT+7

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận rằng việc giải quyết những thách thức của nước này khó khăn hơn so với dự tính.

Thủ tướng Friedrich Merz ngày 23.8 cho biết nền kinh tế Đức đang trải qua một "cuộc khủng hoảng cơ cấu" chứ không chỉ là "sự yếu kém tạm thời", đồng thời thừa nhận rằng việc đưa nền kinh tế nước này trở lại đúng hướng khó khăn hơn ông dự đoán, theo Đài RT.

Đức thừa nhận nền kinh tế đang khủng hoảng cấu trúc- Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz xuất hiện tại Washington D.C, (Mỹ) ngày 18.8.2025

ẢNH: REUTERS

"Tôi nói điều này cũng với thái độ tự phê bình. Nhiệm vụ này lớn hơn những gì người ta có thể tưởng tượng một năm trước. Chúng ta không chỉ đang trong giai đoạn kinh tế suy yếu, mà còn đang trong một cuộc khủng hoảng cấu trúc nền kinh tế", ông Merz phát biểu trước các thành viên của đảng Liên minh dân chủ cơ đốc giáo tại thành phố Osnabrueck thuộc bang Lower Saxony (Đức).

Đức, cường quốc công nghiệp và là nước xuất khẩu lớn nhất châu Âu, đang phải vật lộn với chi phí năng lượng cao dai dẳng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, và sự hỗn loạn của thuế quan thương mại từ Mỹ. Dữ liệu được công bố hôm 22.8 cho thấy nền kinh tế Đức đã suy giảm trong quý II/2025 nhiều hơn ước tính ban đầu, theo Bloomberg.

Ông cũng thừa nhận rằng mức thuế 15% của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của Đức sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế. "Muộn nhất là đến tuần này, không ai nên chủ quan về mức độ sâu sắc và rộng lớn của những thách thức mà chúng ta phải đối mặt", ông Merz nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Đức thừa nhận phần lớn nền kinh tế Đức "không còn thực sự cạnh tranh". Ông Merz lấy ví dụ về việc hãng xe Volkswagen mất 36% lợi nhuận hay BMW giảm 29% trong đầu năm nay, là "một trong nhiều thông điệp" về tình trạng kinh tế đất nước, theo Đài RT.

"Chất lượng vẫn tốt và các nhà lãnh đạo công ty nhận thức được những thách thức này. Nhưng điều kiện cơ bản ở Đức trong thập niên qua vẫn chưa đủ tốt", Thủ tướng Merz nói thêm. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh các ưu đãi thuế mới dành cho đầu tư kinh doanh và tái khẳng định sự phản đối của mình đối với việc tăng thuế đối với các công ty vừa.

Sự suy thoái của ngành ô tô nước này đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế hùng mạnh nhất Liên minh châu Âu (EU). Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Đức đã bước qua suy thoái vào năm 2024 và hiện dự kiến sẽ không tăng trưởng trong năm nay.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2025, Thủ tướng Merz đã cam kết thực hiện những cải cách toàn diện nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và kích thích nhu cầu nội địa. Chính quyền Thủ tướng Đức Merz cũng dự kiến đầu tư hàng trăm tỉ euro vào đường sá, cầu cống và lực lượng vũ trang để tăng năng suất.

Tin liên quan

Đức nói không với đề xuất ngân sách 2.000 tỉ euro của EU

Đức nói không với đề xuất ngân sách 2.000 tỉ euro của EU

Chính phủ Đức vừa bác bỏ đề xuất ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) trị giá 2.000 tỉ euro chỉ vài giờ sau khi kế hoạch được công bố.

Đức mua thêm 15 tiêm kích F-35, Phần Lan rút khỏi hiệp ước mìn chống người

Đức công bố tàu ngầm drone có thể chạy liên tục 3 tháng

Khám phá thêm chủ đề

đức Kinh tế Đức Friedrich Merz khủng hoảng cấu trúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận