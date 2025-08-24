Đức thừa nhận nền kinh tế đang khủng hoảng cấu trúc

Thủ tướng Friedrich Merz ngày 23.8 cho biết nền kinh tế Đức đang trải qua một "cuộc khủng hoảng cơ cấu" chứ không chỉ là "sự yếu kém tạm thời", đồng thời thừa nhận rằng việc đưa nền kinh tế nước này trở lại đúng hướng khó khăn hơn ông dự đoán, theo Đài RT.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz xuất hiện tại Washington D.C, (Mỹ) ngày 18.8.2025 ẢNH: REUTERS

"Tôi nói điều này cũng với thái độ tự phê bình. Nhiệm vụ này lớn hơn những gì người ta có thể tưởng tượng một năm trước. Chúng ta không chỉ đang trong giai đoạn kinh tế suy yếu, mà còn đang trong một cuộc khủng hoảng cấu trúc nền kinh tế", ông Merz phát biểu trước các thành viên của đảng Liên minh dân chủ cơ đốc giáo tại thành phố Osnabrueck thuộc bang Lower Saxony (Đức).

Đức, cường quốc công nghiệp và là nước xuất khẩu lớn nhất châu Âu, đang phải vật lộn với chi phí năng lượng cao dai dẳng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, và sự hỗn loạn của thuế quan thương mại từ Mỹ. Dữ liệu được công bố hôm 22.8 cho thấy nền kinh tế Đức đã suy giảm trong quý II/2025 nhiều hơn ước tính ban đầu, theo Bloomberg.

Ông cũng thừa nhận rằng mức thuế 15% của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của Đức sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế. "Muộn nhất là đến tuần này, không ai nên chủ quan về mức độ sâu sắc và rộng lớn của những thách thức mà chúng ta phải đối mặt", ông Merz nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Đức thừa nhận phần lớn nền kinh tế Đức "không còn thực sự cạnh tranh". Ông Merz lấy ví dụ về việc hãng xe Volkswagen mất 36% lợi nhuận hay BMW giảm 29% trong đầu năm nay, là "một trong nhiều thông điệp" về tình trạng kinh tế đất nước, theo Đài RT.

"Chất lượng vẫn tốt và các nhà lãnh đạo công ty nhận thức được những thách thức này. Nhưng điều kiện cơ bản ở Đức trong thập niên qua vẫn chưa đủ tốt", Thủ tướng Merz nói thêm. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh các ưu đãi thuế mới dành cho đầu tư kinh doanh và tái khẳng định sự phản đối của mình đối với việc tăng thuế đối với các công ty vừa.

Sự suy thoái của ngành ô tô nước này đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế hùng mạnh nhất Liên minh châu Âu (EU). Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Đức đã bước qua suy thoái vào năm 2024 và hiện dự kiến sẽ không tăng trưởng trong năm nay.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2025, Thủ tướng Merz đã cam kết thực hiện những cải cách toàn diện nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và kích thích nhu cầu nội địa. Chính quyền Thủ tướng Đức Merz cũng dự kiến đầu tư hàng trăm tỉ euro vào đường sá, cầu cống và lực lượng vũ trang để tăng năng suất.