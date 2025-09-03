Chiến sự Ukraine ngày 1.287: Ukraine giành lại 2 làng, Nga tập trung 100.000 quân gần Pokrovsk?

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 2.9 tuyên bố lực lượng Ukraine đã đẩy lui binh sĩ Nga khỏi làng Udachne thuộc Donetsk và cắm cờ Ukraine tại khu định cư này, theo trang tin The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine khai hỏa súng cối về phía binh sĩ Nga gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka tại tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 26.8 Ảnh: Reuters

Udachne nằm cách thành phố Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây. Pokrovsk là một thành phố chiến lược đã trở thành một trong những khu vực tiền tuyến khốc liệt nhất ở miền đông Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra tuyên bố trên chỉ một ngày sau khi quân đội Ukraine báo cáo việc tái kiểm soát làng Novoekonomichne gần đó.

Tính đến ngày 1.9, lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát phần phía nam của Udachne, với phần phía bắc được đánh dấu là khu vực "xám" đang tranh chấp, theo nhóm theo dõi chiến trường DeepState của Ukraine.

Cũng theo The Kyiv Independent, Ukraine cho rằng Nga đã tập trung khoảng 100.000 quân gần Pokrovsk, một trung tâm chiến lược quan trọng đã phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga trong nhiều tháng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.9 tuyên bố Nhóm Tác chiến miền Nam của Nga đã giành được quyền kiểm soát khu vực Fyodorovka thuộc Donetsk, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.295 binh sĩ trong khu vực tác chiến đặc biệt do các hoạt động của các nhóm tác chiến thuộc Nga, và hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 158 máy bay không người lái của Ukraine.

Đến tối 2.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của đối phương.

Nga có thể kiểm soát thêm 600 km2 ở Ukraine trong tháng này?

Trang tin The Kyiv Independent ngày 1.9 dẫn báo cáo mới của nhóm theo dõi chiến trường DeepState của Ukraine cho rằng tốc độ tiến công của Nga tại Ukraine đã chậm lại 18% trong tháng 8, chỉ giành được thêm quyền kiểm soát đối với 464 km2 lãnh thổ.

Cũng theo DeepState, tính đến tháng 8, lực lượng Nga đã kiểm soát 19% lãnh thổ Ukraine, mức độ lần đầu tiên đạt được vào ngày 3.10.2022, ngay trước khi lực lượng Ukraine giành lại phần lớn tỉnh Kherson.

Nhà phân tích Emil Kastehelmi thuộc Black Bird Group tại Phần Lan, nhóm theo dõi sát sao cuộc xung đột Nga-Ukraine thông qua các nguồn tin mở, nói với The Kyiv Independent rằng số km2 Nga kiểm soát không nhất thiết phản ánh chiều hướng chung của cuộc chiến."Đúng là tháng 8 cho thấy Nga thực sự đạt được rất ít thành tựu trong suốt mùa hè", ông Kastehelmi bình luận.

"(Lực lượng Nga) thực sự không đạt được bất kỳ mục tiêu tác chiến nào lớn hơn. Tất cả những gì họ kiểm soát được chủ yếu là các ngôi làng nhỏ hơn và rất nhiều đất nông nghiệp. Sau một chiến thắng chiến thuật, họ không thể mở rộng và khai thác thành công của mình thành bất cứ điều gì có ý nghĩa hơn", ông Kastehelmi bình luận.

Nhà phân tích Kastehelmi cũng cho rằng Nga có thể đang tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm năng mới vào mùa thu này, với sự tập trung lực lượng được quan sát thấy gần thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk.

"Tuy nhiên, vấn đề đối với người Nga là họ dường như không có nhiều chiến lược mới. Họ chủ yếu có thể tiếp tục các cuộc tấn công bằng bộ binh, nhưng triển vọng đạt được thành công tác chiến lớn hơn, chẳng hạn như một bước đột phá thực sự, dường như không thể xảy ra vào lúc này. Tất nhiên, có khả năng trong tháng 9, họ sẽ chiếm 600 km2 thay vì 460 km2, nhưng điều đó không thực sự thay đổi nhiều tình hình chung (ở tiền tuyến)", ông Kastehelmi nhận định.

Đến tối 2.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với báo cáo mới của DeepState cũng như bình luận từ nhà phân tích Kastehelmi.

NIS: 2.000 binh sĩ Triều Tiên tử trận ở Nga

Các nhà lập pháp Hàn Quốc ngày 2.9 cho hay Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) của nước này ước tính khoảng 2.000 binh sĩ của CHDCND Triều Tiên được điều động đến Nga để chiến đấu đã thiệt mạng, theo Yonhap.

NIS đã chia sẻ đánh giá trên trong một cuộc họp kín với ủy ban tình báo quốc hội, theo hai nghị sĩ Hàn Quốc Park Sun-won và Lee Seong-kweun nói với các phóng viên.

Cũng theo NIS, Bình Nhưỡng đang có kế hoạch gửi thêm khoảng 6.000 binh sĩ đến Nga trong đợt triển khai quân thứ 3 để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine, trong khi khoảng 1.000 công binh đã đến Nga. NIS còn cho rằng các binh sĩ Triều tiên hiện có đang đồn trú ở "tiền tuyến như lực lượng dự bị".

Đến tối 2.9 chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng cũng như Moscow về đánh giá trên của NIS.

Cả Bình Nhưỡng lẫn Moscow chưa công khai tiết lộ quy mô triển khai quân hoặc thương vong của binh sĩ Triều Tiên. Hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận việc Triều Tiên gửi quân đến tỉnh Kursk của Nga để đối phó lực lượng Ukraine, theo Reuters.

