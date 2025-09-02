Ông Putin nêu yếu tố để đạt được hòa bình tại Ukraine

Phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang ra sức lôi kéo Ukraine vào NATO, điều mà Moscow lâu nay coi là mối đe dọa trực tiếp với Nga.

"Để có giải pháp bền vững và lâu dài cho vấn đề Ukraine, thì nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng cần phải được loại bỏ, đồng thời sự công bằng trong môi trường an ninh cần phải được khôi phục", Reuters dẫn lời ông Putin. Chủ nhân Điện Kremlin nêu thêm những đồng thuận mà ông đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm song phương hồi tháng 8 đã mở ra con đường hướng đến hòa bình cho Ukraine. Tổng thống Putin cũng đánh giá cao nỗ lực và đề xuất từ các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, nhằm tạo điều kiện giải quyết tình hình xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp thượng đinh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ảnh: reuters

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiết lộ châu Âu đang vạch ra kế hoạch chi tiết về việc triển khai quân đội đa quốc gia đến Ukraine để đảm bảo an ninh hậu xung đột Nga - Ukraine, theo tờ Financial Times đưa tin ngày 31.8. Nga trước đó đã khẳng định không chấp nhận ý tưởng triển khai quân đội của thành viên NATO đến Ukraine.

Trong khi đó, ngày 31.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng giới lãnh đạo Nga vẫn không cho thấy động thái sẵn sàng đàm phán với Kyiv. Trong diễn biến khác, Tổng thống Zelensky hôm qua (1.9) thông báo cơ quan chức năng Ukraine đã bắt một nghi phạm vụ bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy.