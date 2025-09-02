Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Putin nêu yếu tố để đạt được hòa bình tại Ukraine

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
02/09/2025 05:27 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (1.9) nói rằng để có được hòa bình bền vững tại Ukraine, các bên cần giải quyết vấn đề là việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục mở rộng ảnh hưởng về phía đông.

Phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang ra sức lôi kéo Ukraine vào NATO, điều mà Moscow lâu nay coi là mối đe dọa trực tiếp với Nga.

"Để có giải pháp bền vững và lâu dài cho vấn đề Ukraine, thì nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng cần phải được loại bỏ, đồng thời sự công bằng trong môi trường an ninh cần phải được khôi phục", Reuters dẫn lời ông Putin. Chủ nhân Điện Kremlin nêu thêm những đồng thuận mà ông đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm song phương hồi tháng 8 đã mở ra con đường hướng đến hòa bình cho Ukraine. Tổng thống Putin cũng đánh giá cao nỗ lực và đề xuất từ các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, nhằm tạo điều kiện giải quyết tình hình xung đột tại Ukraine.

Ông Putin nêu yếu tố đạt hòa bình Ukraine tại thượng đỉnh SCO - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp thượng đinh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)

ảnh: reuters

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiết lộ châu Âu đang vạch ra kế hoạch chi tiết về việc triển khai quân đội đa quốc gia đến Ukraine để đảm bảo an ninh hậu xung đột Nga - Ukraine, theo tờ Financial Times đưa tin ngày 31.8. Nga trước đó đã khẳng định không chấp nhận ý tưởng triển khai quân đội của thành viên NATO đến Ukraine.

Trong khi đó, ngày 31.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng giới lãnh đạo Nga vẫn không cho thấy động thái sẵn sàng đàm phán với Kyiv. Trong diễn biến khác, Tổng thống Zelensky hôm qua (1.9) thông báo cơ quan chức năng Ukraine đã bắt một nghi phạm vụ bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy.

Tin liên quan

Hé lộ nơi tiềm năng để tổ chức cuộc gặp Putin - Zelensky

Hé lộ nơi tiềm năng để tổ chức cuộc gặp Putin - Zelensky

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Geneva (Thụy Sĩ) có thể trở thành địa điểm tiềm năng để diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Trump khoe ảnh chụp chung với Tổng thống Putin

Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

NATO Donald Trump Điện Kremlin Zelensky
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận