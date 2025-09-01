Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ukraine tung video bắn 3 tên lửa tầm xa mới, ông Zelensky đe dọa ‘tấn công sâu’ vào Nga
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
01/09/2025 17:29 GMT+7

Ukraine đang thường xuyên tấn công các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa mới vào Nga, vài ngày sau khi tuyên bố Kyiv sở hữu một tên lửa tầm xa hoàn toàn mới đặt Moscow trong tầm bắn.

Viết trên Telegram, ông Zelensky nói rằng ông đã được Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi tóm tắt tình hình chiến trường hiện tại.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “sẽ tiếp tục các hành động tích cực đúng như cần thiết để bảo vệ Ukraine. Lực lượng và phương tiện đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch”.

Đồng thời với tuyên bố này, Ukraine cũng công bố một video cho thấy 3 bệ phóng tên lửa khai hỏa. Kyiv nói đó là các tên lửa mới mang tên Flamingo.

Chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine hôm 31.8 cho biết lực lượng nước này đã phóng tên lửa Flamingo vào bán đảo Crimea một ngày trước đó, và hình ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ quân đội Nga tại đó đã bị thiệt hại nặng.

Tổng thống Zelensky đe dọa sẽ có ‘các cuộc tấn công sâu mới’ vào Nga - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một tòa nhà chung cư bị trúng tên lửa và máy bay không người lái của Nga ở Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 30.8.2025

ẢNH: REUTERS

Đầu tháng 8.2025, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã phát triển tên lửa hành trình tầm xa Flamingo với tầm bắn được cho là 3.000 km - đủ sức vươn tới không chỉ Moscow mà còn cả các thành phố của Nga thuộc châu Á.

Dù vậy nhà lãnh đạo Ukraine cho biết việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ không diễn ra trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát quân sự nghi ngờ khả năng tên lửa Flamingo được phát triển ở Ukraine, khi lưu ý những điểm tương đồng với tên lửa hành trình FP-5 do Tập đoàn Milanion có trụ sở tại Anh sản xuất và được ra mắt tại một triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi năm nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng “không có gì đáng ngạc nhiên” trong những điểm tương đồng này, đồng thời cho biết thêm rằng “Ukraine từ lâu đã trở thành nơi thử vũ khí phương Tây”.

Tờ Kyiv Independent ngày 29.8 cũng đưa tin Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine đã mở một cuộc điều tra đối với Fire Point, công ty quốc phòng có liên quan đến việc phát triển tên lửa Flamingo, sau khi có cáo buộc công ty này đã lừa dối chính phủ về giá cả và giao hàng.

Đầu tháng 8, tờ The Wall Street Journal đưa tin Mỹ đã ngăn cản Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Cả hai bên trong cuộc xung đột đều thường xuyên tiến hành tập kích sâu vào lãnh thổ của nhau, với mục tiêu được cho là cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục đích quân sự, quốc phòng. Tuy nhiên, cả Moscow và Kyiv đều bác bỏ cáo buộc tấn công mục tiêu dân sự và dân thường.

Khám phá thêm chủ đề

nga UKRAINE phương Tây Zelensky Moscow Tập đoàn Milanion Fire Point Kyiv bán đảo Crimea Bộ Ngoại giao Nga tên lửa Flamingo Tên lửa tầm xa tổng thống vũ khí Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine tấn công vũ khí phương Tây
