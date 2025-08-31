Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump so Nga - Ukraine như 'trẻ con đánh nhau', sẽ cần họp thượng đỉnh 3 bên
Video Thế giới

Ông Trump so Nga - Ukraine như 'trẻ con đánh nhau', sẽ cần họp thượng đỉnh 3 bên

La Vi - Vi Trân
31/08/2025 16:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra nghi ngờ về triển vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Caller được đăng tải ngày 30.8, Tổng thống Trump nói tin vào khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Zelensky hơn là cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Trang Axios ngày 31.8 dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump đang nghiêm túc cân nhắc tạm rút khỏi nỗ lực ngoại giao cho đến khi một hoặc cả hai bên thể hiện sự linh hoạt hơn.

Ukraine đã bác bỏ viễn cảnh nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột, trong khi các quan chức Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục thảo luận về các đảm bảo an ninh tiềm năng sau xung đột để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng khác.

