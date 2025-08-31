Khoảnh khắc cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị ám sát giữa phố

Cơ quan chức năng đang tiến hành cuộc truy lùng thủ phạm sát hại ông Parubiy.

Theo Văn phòng Tổng công tố, một tay súng đã bắn nhiều phát đạn vào Parubiy, khiến ông thiệt mạng tại chỗ… và sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo truyền thông địa phương, hung thủ hóa trang thành một người giao đồ ăn đã áp sát và nã vào ông 8 phát đạn, trước khi trốn khỏi hiện trường bằng một xe đạp điện.

Ông Parubiy (54 tuổi) là một thành viên của quốc hội, và từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội từ tháng 4.2016-8.2019.

Ông là một trong những nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình trong giai đoạn 2013-14 kêu gọi Ukraine xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh Châu Âu.

Ông Parubiy cũng từng là Thư ký của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine từ tháng 2-8.2014, giai đoạn chiến sự bùng phát tại miền đông Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Giới chức chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy vụ ám sát có liên hệ trực tiếp đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của ông Parubiy, và cho biết: "Tất cả các lực lượng và phương tiện cần thiết đã được huy động để điều tra và truy lùng hung thủ".

Giới thực thi pháp luật Ukraine không cung cấp thông tin về danh tính hoặc động cơ của hung thủ.