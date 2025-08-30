Iskander phản pháo diệt Neptune, UAV Ukraine đuổi tàu tên lửa Nga

Vụ tấn công được báo cáo xảy ra tại một phần thuộc vùng Zaporizhzhia hiện do Ukraine kiểm soát. Theo phía Nga, 10 quân nhân Ukraine vận hành thiết bị đã thiệt mạng trong đòn tấn công.

Bộ Quốc phòng cho biết bệ phóng của Ukraine là hệ thống tên lửa Neptune. Một video khác được đăng trên kênh quân sự Telegram hôm 28.8 dường như cho thấy cùng sự việc nhưng tổ lái có thể đã kịp phóng ít nhất một tên lửa trước khi bị trúng đạn.

Tên lửa Neptune, lần đầu ra mắt năm 2015 trong vai trò một vũ khí đối hạm, có thể được phóng từ nhiều bệ phóng khác nhau, trong đó có bệ phóng mặt đất di động, và có thể mang theo tối đa bốn đầu đạn. Trước khi xung đột với Nga leo thang, các quan chức Ukraine từng quảng bá đây là phương tiện tiềm năng để đe dọa cầu Crimea.

Nga công bố video được cho là tên lửa Iskander của Nga tấn công bệ phóng Neptune của Ukraine ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Gần đây, truyền thông Ukraine đưa tin một biến thể nâng cấp "Neptune tầm xa" của tên lửa đã được phát triển với tầm bắn mở rộng lên đến 1.000 km, vượt xa mức 300 km ban đầu.

Ở phía ngược lại, cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã dùng máy bay không người lái (UAV) gây hư hại cho một tàu tên lửa hạng nhỏ lớp Buyan-M của Nga trên biển Azov, gần bán đảo Crimea, vào ngày 28.8.

Theo HUR, UAV đã phá hủy hệ thống radar của tàu Nga, buộc tàu nay phải rút lui khỏi khu vực tuần tra.

Hai phía chưa có phản ứng về thông tin tổn thất do đối phương công bố.

Tàu lớp Buyan-M, còn được gọi là Dự án 21631, là một tàu hộ tống nhỏ nhưng được trang bị vũ khí hạng nặng, có khả năng hoạt động ở vùng nước nông. Con tàu này là một trong những tàu mặt nước đầu tiên của Nga được sử dụng để phóng tên lửa Kalibr.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa và máy bay không người lái tầm xa đã buộc Điện Kremlin phải giảm sự hiện diện hải quân tại Crimea.

Ukraine nói đã phá hủy một số tàu của Nga, bao gồm tàu đổ bộ Caesar Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu hộ tống tên lửa Ivanovets và nhiều tàu đổ bộ tốc độ cao. Nga không xác nhận các thông tin này.