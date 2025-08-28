Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc

Ngày 28.8 tại Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc tổ chức buổi họp báo thông tin về Lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, sự kiện bao gồm cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức vào ngày 3.9 tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hồi tháng 6.2024. Hai nhà lãnh đạo sẽ dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc vào ngày 3.9 tới ẢNH: AFP

Tại cuộc họp báo, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết 26 người đứng đầu nhà nước và chính phủ nước ngoài sẽ dự sự kiện tới.

Những nhân vật đáng chú ý sẽ góp mặt có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik.

Tại sự kiện, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ duyệt đội hình của hàng chục ngàn binh sĩ tại quảng trường Thiên An Môn.

Duyệt binh sắp tới ở Trung Quốc sẽ có gì?

Nhiều hệ thống vũ khí hiện đại dự kiến xuất hiện tại cuộc duyệt binh. Các nhà tổ chức cho biết cuộc duyệt binh sẽ bao gồm màn trình diễn của lực lượng máy bay chiến đấu chủ lực và nhiều mẫu máy bay mới phát triển sẽ được trình làng.

Cuộc tổng duyệt thứ 3 cho sự kiện đã diễn ra vào hôm 24.8. Theo Tân Hoa xã, buổi duyệt binh sẽ có khối quân nhạc lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1.000 thành viên.

Theo TASS, Tổng thống Putin sẽ dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân ở miền bắc Trung Quốc từ ngày 31.8 đến ngày 1.9 trước khi tham gia lễ kỷ niệm nói trên.