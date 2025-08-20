Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quân đội Trung Quốc hé lộ vũ khí tham gia lễ duyệt binh sắp tới

Văn Khoa
Văn Khoa
20/08/2025 14:56 GMT+7

Quân đội Trung Quốc hôm nay 20.8 thông báo về cách thức tổ chức cũng như những vũ khí tham gia lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào ngày 3.9.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, sĩ quan cấp cao Từ Quý Trung thuộc Chiến Khu Trung bộ của quân đội Trung Quốc cho hay lễ duyệt binh vào ngày 3.9 sẽ được tổ chức theo hệ thống chỉ huy thời chiến, theo Tân Hoa xã.

Ông Từ cho biết thêm tham gia lễ duyệt binh sẽ có hàng ngàn binh sĩ, hơn 100 máy bay và hàng trăm vũ khí. Ông còn nói rằng hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu, các hệ thống đánh giá thông minh và công nghệ mô phỏng đã được sử dụng trong các cuộc diễn tập cho lễ duyệt binh sắp tới.

Quân đội Trung Quốc hé lộ vũ khí tham gia lễ duyệt binh sắp tới - Ảnh 1.

Các xe quân sự chở tên lửa tầm xa DF-31A trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào ngày 3.9.2015

Ảnh: AFP

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Ngô Trạch Khỏa, sĩ quan cấp cao thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho hay nước này sẽ trình làng một loạt vũ khí thế hệ mới trong lễ duyệt binh sắp tới, bao gồm xe tăng và máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, thiết bị tình báo và chống máy bay không người lái.

Ông Ngô còn lưu ý tham gia lễ duyệt binh, dự kiến kéo dài khoảng 70 phút, sẽ còn có các loại vũ khí tiên tiến khác như thiết bị chống tên lửa, tên lửa bội siêu thanh và tên lửa chiến lược.

Cũng theo ông Ngô, các binh sĩ tham gia lễ duyệt binh sắp tới sẽ xếp hàng theo đội hình dọc theo đại lộ Trường An ở Bắc Kinh, và sẽ được Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, duyệt binh.

Trong lễ duyệt binh, các đội hình bảo vệ cờ trên không, đội hình bộ binh, đội hình cờ chiến đấu, đội hình vũ khí và đội hình trên không sẽ lần lượt đi qua hoặc bay qua Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, theo ông Ngô. Ông khẳng định hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh về cơ bản đã được hoàn tất.

Cũng theo Tân Hoa xã, sơ đồ bố trí mới về cơ cấu lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ được công bố lần đầu tiên tại lễ duyệt binh ngày 3.9.

Điện Kremlin đã xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự và giới chức Trung Quốc cho hay nhiều nhà lãnh đạo của các nước khác cũng dự kiến sẽ tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào ngày 3.9, theo AFP.

