Ông Kim Jong-un hứa 'cuộc sống tốt đẹp' cho thân nhân người tử trận ở Nga

Hôm 29.8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp đón gia đình của các binh sĩ và bày tỏ "nỗi đau buồn vì đã không cứu được sinh mạng quý giá" của những người đã ngã xuống, hy sinh mạng sống để bảo vệ danh dự của đất nước, theo KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp các gia đình có người thân thiệt mạng trong buổi lễ trao tặng bằng khen của nhà nước cho chỉ huy và chiến sĩ đã tham gia các hoạt động quân sự ở tỉnh Kursk của Nga, trong ảnh do KCNA công bố ngày 22.8 Ảnh: AFP

Ông Kim nói với thân nhân của các tử sĩ rằng các chiến công anh hùng mà các quân nhân đã lập được là nhờ sức mạnh và lòng dũng cảm từ gia đình họ, "những người "kiên cường, yêu nước và công bằng nhất trên thế giới".

Ông nhấn mạnh đất nước sẽ "mang đến cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp trên mảnh đất được bảo vệ bằng chính sinh mạng của các liệt sĩ".

Cuộc gặp nói trên là sự kiện vinh danh mới nhất dành cho những binh sĩ thương vong khi chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, sau khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 4 đã xác nhận việc Bình Nhưỡng triển khai quân đến Kursk sau nhiều tháng im lặng, theo Reuters.

Ông Kim ‘lòng đau nhói’, quỳ trước di ảnh quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Cả Bình Nhưỡng lẫn Moscow chưa công khai tiết lộ quy mô triển khai quân hoặc thương vong của binh sĩ Triều Tiên. Trong khi đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính có khoảng 600 người đã thiệt mạng trong tổng số 15.000 quân nhân Triều Tiên được triển khai đến Nga. Tình báo phương Tây ước tính có hơn 6.000 thương vong, theo Reuters.

Ông Kim dự kiến sẽ cùng ông Putin tham dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc vào tuần tới để đánh dấu ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến 2. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba của hai nhà lãnh đạo này trong 2 năm qua, theo Reuters.