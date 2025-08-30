Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Kim Jong-un hứa 'cuộc sống tốt đẹp' cho thân nhân người tử trận ở Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
30/08/2025 08:36 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA ngày 30.8 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa đảm bảo "một cuộc sống tốt đẹp" cho gia đình của những binh sĩ đã tử trận khi chiến đấu cho Nga trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hôm 29.8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp đón gia đình của các binh sĩ và bày tỏ "nỗi đau buồn vì đã không cứu được sinh mạng quý giá" của những người đã ngã xuống, hy sinh mạng sống để bảo vệ danh dự của đất nước, theo KCNA.

Ông Kim Jong-un hứa 'cuộc sống tươi đẹp' cho gia đình binh sĩ tử trận ở Nga - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp các gia đình có người thân thiệt mạng trong buổi lễ trao tặng bằng khen của nhà nước cho chỉ huy và chiến sĩ đã tham gia các hoạt động quân sự ở tỉnh Kursk của Nga, trong ảnh do KCNA công bố ngày 22.8

Ảnh: AFP

Ông Kim nói với thân nhân của các tử sĩ rằng các chiến công anh hùng mà các quân nhân đã lập được là nhờ sức mạnh và lòng dũng cảm từ gia đình họ, "những người "kiên cường, yêu nước và công bằng nhất trên thế giới".

Ông nhấn mạnh đất nước sẽ "mang đến cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp trên mảnh đất được bảo vệ bằng chính sinh mạng của các liệt sĩ".

Cuộc gặp nói trên là sự kiện vinh danh mới nhất dành cho những binh sĩ thương vong khi chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, sau khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 4 đã xác nhận việc Bình Nhưỡng triển khai quân đến Kursk sau nhiều tháng im lặng, theo Reuters.

Ông Kim ‘lòng đau nhói’, quỳ trước di ảnh quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Cả Bình Nhưỡng lẫn Moscow chưa công khai tiết lộ quy mô triển khai quân hoặc thương vong của binh sĩ Triều Tiên. Trong khi đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính có khoảng 600 người đã thiệt mạng trong tổng số 15.000 quân nhân Triều Tiên được triển khai đến Nga. Tình báo phương Tây ước tính có hơn 6.000 thương vong, theo Reuters.

Ông Kim dự kiến sẽ cùng ông Putin tham dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc vào tuần tới để đánh dấu ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến 2. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba của hai nhà lãnh đạo này trong 2 năm qua, theo Reuters.

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un 'lòng đau nhói', quỳ trước di ảnh quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Ông Kim Jong-un 'lòng đau nhói', quỳ trước di ảnh quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã dự buổi lễ tri ân những quân nhân trở về sau khi tham chiến cùng Nga đối đầu Ukraine tại Kursk.

Ông Kim Jong-un sẽ điều 6.000 người đến Nga

Khám phá thêm chủ đề

Kim Jong-un binh sĩ Triều Tiên nga putin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận