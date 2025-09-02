Điện Kremlin bác tin ông Putin và ông Trump đạt thỏa thuận gặp ông Zelensky

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 1.9 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về việc ông Putin sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay về một hội nghị thượng đỉnh ba bên, theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska (Mỹ) hôm 15.8 ẢNH: REUTERS

Những đồn đoán về một cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine xuất hiện sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Alaska hôm 15.8. Sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông đã "bắt đầu chuẩn bị" cho một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên xung đột và sau đó có thể mở rộng thành một hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Phát biểu bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc hôm 1.9, ông Ushakov xác nhận rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã thảo luận về việc nâng cấp đội ngũ đàm phán cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kyiv, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

"Những gì báo chí đưa tin không phải là những gì chúng tôi đã nhất trí. Họ thường nói về một cuộc gặp ba bên, về một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng không có thỏa thuận nào giữa ông Putin và ông Trump về vấn đề này", ông Ushakov nói.

Vị trợ lý Điện Kremlin nói thêm rằng mặc dù phái đoàn Mỹ đã hứa hẹn các đề xuất cụ thể về các cuộc gặp như vậy sau Alaska, nhưng vẫn chưa có đề xuất nào được đưa ra. Ông lưu ý rằng vấn đề này vẫn đang được thảo luận.

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Ushakov.

Phát biểu trước đó trong ngày 1.9 tại hội nghị SCO, ông Putin cho biết Moscow đánh giá cao nỗ lực của các đối tác chiến lược nhằm chấm dứt xung đột và hứa sẽ tóm tắt cho các đồng nghiệp về các cuộc trao đổi của ông với ông Trump trong các cuộc hội đàm song phương.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cho Ukraine sẽ chỉ được duy trì nếu "nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng được loại bỏ". Ông nhắc lại rằng một trong những nguyên nhân chính của cuộc xung đột là "những nỗ lực của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào NATO, vốn là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga".